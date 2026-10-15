Konya\'da proje eğitimi sertifika töreni düzenlendi, 4 programda 114 kişi eğitim aldı

Konya'da "Proje Döngüsü Yönetimi ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi" sertifika töreni gerçekleştirildi.

Konya Valiliği koordinesinde, Proje Geliştirme ve Destekleme Koordinatörlüğü (PGDK) tarafından, Konya'da proje kültürünün geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından daha etkin yararlanılmasının sağlanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve proje üretme kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi" sertifika töreni gerçekleştirildi. Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, "Her proje eğitimi, öğretirken öğrenmek, kendini yenilemek için bir fırsattır ve her bir kurumumuzun dokusuna nüfuz ederek bünyemizde yepyeni başarıların doğmasını sağlamaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen 4 program sonucunda 114 katılımcının eğitim almış olması, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Koordinatörlüğümüzün öncülüğünde yürütülen bu çalışmaların, ilimizin ulusal ve uluslararası kaynaklardan çok daha etkin yararlanmasına ve şehrimizin yarınlarına en güzel semereyi vereceğine inancım tamdır" dedi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Barbaros Murat Köse de, "Konya Valiliğimiz öncülüğünde hayata geçirilen bu koordinasyon modelinin diğer illerimiz açısından da örnek alınabilecek başarılı bir uygulamaya dönüşmesini temenni ediyoruz. Konya Valiliğimiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Mevlana Kalkınma Ajansı'na, eğitimlerin koordinasyonunda görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, akademi eğitim ekibimize ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da, "Bu güzel programa öncülük eden tüm kurumlarımıza, kurum yöneticilerimize ve kıymetli eğitimcilerimize gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan ise, "Bu eğitimleri 4 etapta gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak tabii ki kamu kurumlarımızdan, yerel yönetimlerimizden, üniversitelerimizden ve sivil toplum kuruluşlarımızdan katılımcılar, kursiyerler iştirak etti. Ancak bundan sonra farklı sektörlere de yönelmek istiyoruz. Başta sanayi sektörü olmak üzere hedef kitlelere yönelik bu ve benzeri eğitimleri Konyamızla buluşturmak istiyoruz. İnşallah merkezi finans ve ihale birimimizin bugüne kadar verdiği desteği bundan sonra da vereceğine inanıyorum" diye konuştu.