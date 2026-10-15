Konya'da proje eğitimi sertifika töreni düzenlendi, 4 programda 114 kişi eğitim aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da proje eğitimi sertifika töreni düzenlendi, 4 programda 114 kişi eğitim aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya\'da proje eğitimi sertifika töreni düzenlendi, 4 programda 114 kişi eğitim aldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Valiliği koordinesinde düzenlenen proje yazma eğitiminin sertifika töreni Taş Bina Kültür Sanat'ta yapıldı. Bugüne kadar 4 programda 114 katılımcı eğitim aldı; bundan sonra sanayi başta olmak üzere farklı sektörlere yönelik eğitimler hedefleniyor.

Konya'da "Proje Döngüsü Yönetimi ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi" sertifika töreni gerçekleştirildi.

Konya Valiliği koordinesinde, Proje Geliştirme ve Destekleme Koordinatörlüğü (PGDK) tarafından, Konya'da proje kültürünün geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından daha etkin yararlanılmasının sağlanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve proje üretme kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi" sertifika töreni gerçekleştirildi. Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, "Her proje eğitimi, öğretirken öğrenmek, kendini yenilemek için bir fırsattır ve her bir kurumumuzun dokusuna nüfuz ederek bünyemizde yepyeni başarıların doğmasını sağlamaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen 4 program sonucunda 114 katılımcının eğitim almış olması, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Koordinatörlüğümüzün öncülüğünde yürütülen bu çalışmaların, ilimizin ulusal ve uluslararası kaynaklardan çok daha etkin yararlanmasına ve şehrimizin yarınlarına en güzel semereyi vereceğine inancım tamdır" dedi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Barbaros Murat Köse de, "Konya Valiliğimiz öncülüğünde hayata geçirilen bu koordinasyon modelinin diğer illerimiz açısından da örnek alınabilecek başarılı bir uygulamaya dönüşmesini temenni ediyoruz. Konya Valiliğimiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Mevlana Kalkınma Ajansı'na, eğitimlerin koordinasyonunda görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, akademi eğitim ekibimize ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da, "Bu güzel programa öncülük eden tüm kurumlarımıza, kurum yöneticilerimize ve kıymetli eğitimcilerimize gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan ise, "Bu eğitimleri 4 etapta gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak tabii ki kamu kurumlarımızdan, yerel yönetimlerimizden, üniversitelerimizden ve sivil toplum kuruluşlarımızdan katılımcılar, kursiyerler iştirak etti. Ancak bundan sonra farklı sektörlere de yönelmek istiyoruz. Başta sanayi sektörü olmak üzere hedef kitlelere yönelik bu ve benzeri eğitimleri Konyamızla buluşturmak istiyoruz. İnşallah merkezi finans ve ihale birimimizin bugüne kadar verdiği desteği bundan sonra da vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Konya ValiliğiSivil ToplumGüncelEğitimKonyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:59
Benzine dev indirim geliyor Psikolojik eşik kırılacak
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 18:46:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Konya'da proje eğitimi sertifika töreni düzenlendi, 4 programda 114 kişi eğitim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei