Konya\'da proje kültürünün geliştirilmesine yönelik eğitim programı başladı

Konya Valiliği ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) arasında, ilimizde proje kültürünün yaygınlaştırılması, kamu personelinin proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesi ve ulusal/uluslararası fon kaynaklarından daha etkin yararlanılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde, kamu kurumlarında görev yapan personelin proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik "Proje Döngüsü Yönetimi ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimleri" düzenlenmesi planlandı. Bu kapsamda ilk eğitim programı, Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan'ın katılımıyla başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen eğitim programına; Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan'ın yanı sıra kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, kalkınma kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konya Valiliği Proje Geliştirme ve Destekleme Koordinatörlüğü ile MEVKA iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programında, projelerin fikir aşamasından başlayarak ihtiyaçların ve sorunların doğru tespit edilmesi, hedeflerin belirlenmesi, planlama ve bütçelendirme yapılması, projenin uygulanması, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi süreçleri ele alınıyor. 21-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında, proje döngüsü yönetiminin temel aşamalarının yanı sıra vaka çalışmaları ve uygulamalı eğitimler de gerçekleştiriliyor. - KONYA