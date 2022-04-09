Konya'da Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılındı - Son Dakika
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Konya'da Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılındı

09.04.2022 00:58
Konya'da Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılındı

Konya'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Konya'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Özellikle Mevlana Hazretleri Türbesi yanında bulunan tarihi Sultan Selim Camisi'ne gelen vatandaşlar Ramazan ayının ilk Cuma namazını eda etti. Okunan hutbenin ardından namaz kılındı. Kentin birçok camisi de Ramazan ayının ilk Cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu.

Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkan vatandaşlar, namazlarını kılıp dua ettiklerini belirterek, bu güzel ayın hayırlar getirmesini temenni etti. - KONYA

YORUMLAR
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mevlana, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konya'da Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılındı - Son Dakika


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