Konya'da şans eseri seçtikleri 29 Şubat tarihinde nikahları kıyılan ve evlilik yıl dönümlerini 4 yılda bir kutlayacaklarını sonradan fark eden Şerife Nur ve Fatih Kara çifti, nikah tarihlerinin planlı olmadığını belirterek, evlilik yıl dönümlerini nikah tarihinde olmasa da düğün tarihinde kutlayabileceklerini söyledi.
Konya'da evlenmek için Selçuklu Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran Şerife Nur Kamacı (22) ve Fatih Kara (23) çifti, nikah tarihi olarak 29 Şubat tarihinin müsait olması nedeniyle bu tarihte karar kıldı. Nikah tarihlerini alırken evlilik yıl dönümlerini 4 yılda bir kutlayacaklarından habersiz olan Şerife Nur ve Fatih Kara çiftçi, 29 Şubat tarihinde Selçuklu Belediyesi Evlendirme Dairesi Salonunda kıyılan nikah töreniyle dünya evine girdi. Evlilik yıl dönümlerinin 4 yılda bir gelecek olmasından dolayı umutlarını kaybetmeyen çift, nikah tarihi olmasa da düğün tarihinde evlilik yıl dönümlerini kutlayabileceklerini ifade etti.
"Benim için değil ama eşim için şanslı oluyor"
Evlilik yıl dönümlerinin şans eseri 29 Şubat'a denk geldiğini belirten Fatih Kara, "4 yılda bir yaşanan 29 Şubat günü bize denk geldi. Bu tarihi özellikle seçmedik ama iyi oldu. Sene sene kutlarız yıl dönümünü. Denk gelmeyen günlerde bir gün önce veya bir gün sonra yıl dönümümüzü kutlarız" dedi.
Fatih Kara ile nikah masasına oturan Şerife Nur Kara ise, "4 yılın bedeli ağır olur tabi... Eşimin de dediği gibi planlı olmadı. Günü öyle denk geldi ama olsun nasip böyleymiş. Nikah günü olmasa da düğün günü kutlanır. Her yıl düğün tarihi var o garanti. Benim için değil ama eşim için şanslı oluyor. Ben her sene hediyemi beklerdim ama yine de alır" diye konuştu. - KONYA
Son Dakika › Yerel › Konya'da Şanslı Evlilik: Nikah Tarihi 29 Şubat - Son Dakika
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