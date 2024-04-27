Konya'da Simitçi Teyze: 17 Yıldır Simit Satarak Geçim Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da Simitçi Teyze: 17 Yıldır Simit Satarak Geçim Sağlıyor

Konya\'da Simitçi Teyze: 17 Yıldır Simit Satarak Geçim Sağlıyor

Konya'da eşi işe girince simit tezgahının başına geçen Elife Öztürk, 17 yıldır her gün sabah erken saatlerde tezgahında simit satarak evinin geçimine katkı sağlıyor. Üç çocuk annesi olan Öztürk, müşterilerinin 'Simitçi Teyzesi' olarak tanınıyor. Romatizma rahatsızlığına rağmen hiç aksatmadan çalışan Öztürk, parası olmayan çocuklardan ücret almıyor. Tek isteği ise tezgahının soğuktan korunacak şekilde düzenlenmesi.

27.04.2024 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da eşi işe girince simit tezgahının başına geçen ve müşterilerinin 'Simitçi Teyzesi' olan Elife Öztürk, 17 yıldır her gün sabah erken saatlerde tezgahında simit satarak evinin geçimine katkı sağlıyor.

Konya'da 17 yıldır açtığı simit tezgahıyla evinin geçimine katkı sağlayan Elife Öztürk, yıllardır müşterilerini güler yüzüyle karşılıyor. Üç çocuk annesi 63 yaşındaki Elife Öztürk, daha önce simit tezgahında satış yapan eşinin işe başlaması nedeniyle Beşyol Kavşağında bulunan simit tezgahını 17 yıl önce devraldı. İşini, soğuk sıcak demeden bir gün bile aksatmayan Öztürk, eşinin şeker, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olduğunu, kendisinin de romatizma rahatsızlığının bulunduğunu söyledi. Elife Öztürk, her gün sabahın erken saatlerinde tezgahında simit satarak evinin geçimine katkı sağlarken, müşterilerinin 'Simitçi Teyzesi' oldu. Parası olmayan çocuklardan da okula aç gitmesinler diye ücret almayan Elife Öztürk, 17 senedir bu tezgahta simit sattığını söyledi.

"17 senedir bu tezgahta simit satıyorum"

Yıllardır simitçilik yapan 3 çocuk annesi Elife Öztürk, Konya'ya 1998 yılında Kadınhanı ilçesinden geldiklerini anlatarak, "Eşim burada tezgahta çalışıyordu. Güvenlik sertifikası alınca, orası bizim ekmek teknemiz ben çalıştırayım, hiç olmazsa sen yine işsiz kalırsan tezgahın başına geçersin dedim. 17 senedir bu tezgahta kış ayında da yaz ayında da simit satıyorum" dedi.

"Tek isteğim tezgahımın etrafını soğuktan korunacak şekilde yaptırmak"

İşini severek yaptığını, kış aylarında biraz zorlandığını anlatan Elife Öztürk, "Çalışıyorum ama kışın az zorlanıyorum. Soğuk gerçekten zor oluyor. Ayaklarım üşüyor, romatizma oldu. Yaş ilerledi, yaş ilerleyince kolay değil soğukta çalışmak ama yapacak bir şey yok. Eşim emekli oldu ama düşük maaştan alıyor. Ben ömrüm yettiğince ekmeğimizi nasıl olsa kazanıyorum. Tek isteğim tezgahımın etrafının soğuktan korunacak şekilde yaptırılması" şeklinde konuştu.

Simitçi Elife Öztürk'ün müşterileri ise kendisinden memnun olduklarını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Simit, Çocuk, Konya, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Simitçi Teyze: 17 Yıldır Simit Satarak Geçim Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:37 Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor İşte MEB’in açıkladığı yeni müfredatın detayları Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları
08:23 İYİ Parti’de kurultay günü: Akşener’in koltuğu için 4 aday yarışıyor İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor
01:47 Milletvekilinden bakanlık önünde oturma eylemi Milletvekilinden bakanlık önünde oturma eylemi
01:16 Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
16:45 İstanbul ve Tekirdağ’da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk eden şüphelilere operasyon İstanbul ve Tekirdağ'da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk eden şüphelilere operasyon
09:33 Real’in yıldızı, Arda Güler’in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı Real'in yıldızı, Arda Güler'in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
08:59 Attığı gol kaderini değiştirdi Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler yorumu Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu
08:21 Yıldız Tilbe’nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu Yıldız Tilbe'nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu
07:56 42 ilde uyuşturucu operasyonu 42 ilde uyuşturucu operasyonu
07:49 Hatay’da kuduz alarmı 2 mahalle karantinaya alındı Hatay'da kuduz alarmı! 2 mahalle karantinaya alındı
07:34 Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu
07:12 Benzin yüklü tanker kaza yaptı Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi Benzin yüklü tanker kaza yaptı! Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 10:02:58. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Simitçi Teyze: 17 Yıldır Simit Satarak Geçim Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement