Başkan Altay 31 ilçedeki 220 bin çocuğa şivlilik mutluluğu yaşattı

24.12.2025 14:49  Güncelleme: 14:50
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şivliliği yaşatmak için 220 bin öğrenciye hediyeler dağıttıklarını ve özel beslenme gereksinimi olan çocukları da unutmadıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'ya özgü köklü bir gelenek olan "şivliliği" yaşatmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek üç ayların maneviyatını yaşatmak, çocuklar arasında paylaşma ve dayanışma ruhunu artırmak için, Konya'ya özgü bir gelenek olan şivliliğin çok güzel bir fırsat olduğunu ifade etti. Şivliliğin Konya'nın en güzel kültürel miraslarından birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Şehrimiz için özel olan bu günlerin çocuklarımızın hafızalarında güzel hatıralar olarak yer etmesi amacıyla bu yıl da okullardaki öğrencilerimizi sevindirdik. 31 ilçemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu ve ilkokullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler, Diyanet'e bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında öğrenim gören 220 bin öğrencimize bu yıl da şivlilik hediyelerini dağıttık. Üç ayların başlangıcını çocuklarımızın sevinciyle karşılamak, bu geleneği yaşatmak bizler için çok kıymetli" dedi.

Çölyak ve Fenilketonüri hastası çocuklar da unutulmadı

Başkan Altay, özel beslenme gereksinimi olan öğrencileri de unutmadıklarını dile getirerek, "Çölyak ve Fenilketonüri hastalığı sebebiyle glütensiz ve proteinsiz beslenmek zorunda olan 415 evladımıza da özel olarak hazırlanan şivlilik paketlerini ulaştırdık. Böylece tüm öğrencilerimizin bu özel geleneğe eşit şekilde katılması sağladık. Ben bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Konyalı hemşehrilerimizin mübarek üç aylarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okullarda dağıtılan şivlilik hediyelerini alan çocuklar da mutluluklarını dile getirdi. - KONYA

Kaynak: İHA

