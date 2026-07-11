Konya'da Üç Kuşak Gömlekçilik - Son Dakika
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Konya'da Üç Kuşak Gömlekçilik

Konya\'da Üç Kuşak Gömlekçilik
11.07.2026 11:47
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Mustafa ve Sadrettin Gücüman, artan talebe rağmen terzilikte yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyor.

Konya'da terzilik yapan Mustafa Gücüman, babasından öğrendiği gömlekçiliği oğlu Sadrettin Gücüman ile birlikte sürdürüyor. Üç kuşaktır devam eden aile mesleğinde kişiye özel gömlek diken baba-oğul, artan talebe rağmen yetişmiş eleman bulamadığını belirtiyor.

Konya'da kişiye özel gömlek diken Mustafa Gücüman (52), babasından öğrendiği mesleği oğlu Sadrettin Gücüman (27) ile birlikte Fatih Çarşısı'nda üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. Babasının asıl mesleği kunduracılık olmasına rağmen gömlekçiliği tercih ederek 1958 yılında başladığı meslek, 1992 yılındaki vefatının ardından aile tarafından yaşatılmaya devam etti. Baba-oğul, müşterilerin ölçü ve taleplerine göre tamamen kişiye özel gömlek üretirken, bir gömleğin hazırlanması kesim, dikim, ütü ve diğer işlemlerle birlikte en az 2,5 saat sürüyor. Uzun ömürlü ve kaliteli kumaşlardan üretilen gömlekler, özellikle özel dikim tercih eden müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Artan siparişlere rağmen yetişmiş eleman bulmakta zorlanan baba-oğul, mesleği gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Z kuşağı bunu pek bilmese de, eski nesil özel dikim gömlek diktirmeyi sürdürüyor

Babasının asıl mesleğinin kunduracı olduğunu ama gömlekçilik mesleğini sevdiği için 1958 yılında bu mesleğe başladığını ve 1992 yılına kadar devam ettiğini belirten terzi Mustafa Gücüman, "Babam 1992'de vefat etti. Ondan sonra da biz devam ettirdik. Bir gömleğin süresi en az 2,5 saat sürer. Kesim, ütü, dikim aşaması, düğme, ilik, tekrar ütü aşaması 2,5 saatten aşağı bitmez. Gömlek tabii önce müşterimize kumaşını seçtiriyoruz. İstediği şekilde ölçüsünü, ebatını alıyoruz. Yani özel dikim olduğu için her istenilene göre gömlek dikiyoruz. Tabii şu anda yani eskiden beri geldiği için Z kuşağı dediğimiz daha şu anda bunu pek bilmiyor ama eskiden beri büyüklerimiz hala diktiriyor. Yani biz de eski kumaşları bulamıyoruz ama tabii şu anda diktiğimiz kumaşlar hazırda zor bulunur. Uzun ömürlü olduğu için herkes bunları tercih ediyor. Gömlekçilik çok temiz ve çalışmayı sevenin yapması lazım. Çünkü bu meslekte sabah 8, akşam 5'te gidemezsiniz. Devamlı çalışmamız lazım. Aile olduk iyice artık. Yani aile gibiyiz yani çok severek yapıyoruz. İnşallah elimiz, ayağımız tutuncaya kadar yapacağız. Ben pantolon, gömlek yani hepsini diktiririm özel dikim. Kumaşları sağlam olduğu için, dikimler sağlam olduğu için, uzun ömürlü olduğu için müşterimiz de ekseriyetle onları seviyor. Tabii kendi giymediğimizi, kendi üretmediğimizi müşterimize iletmiyoruz" dedi.

"Babamla ben günde aşağı yukarı 8-10 gömlek çıkartıyoruz"

Bu mesleğe babasının sayesinde başladığını söyleyen Sadrettin Gücüman, "Baba mesleği olarak devam ediyoruz. Lise ve üniversitede okudum. Bu mesleği de yaptım. Artık kendi işimi yapmak istedim. Uzun zamandır da bu işi yapıyoruz. 5-6 senedir de devamlı gelip gidiyorum babamın yanına. İnşallah bundan sonra da yapacağız babamla beraber. Tabii ilkokuldan beri geliyorum ama 5-6 senedir net geliyorum. Üniversite bittiğinden beri 22-23 yaşından beri geliyorum. Uygun oluyor, bedenlerine göre oluyor. Yani herkes nasıl istiyorsa cepli, cepsiz, kapaklı mesela yakası, düğmeli, hakim yaka onlara göre yapıyoruz. İsteyenin istediğine göre yapıyoruz. Talepler şu anda iyi, yoğun bir talep var, yetiştiremiyoruz. Hatta eleman ihtiyacımız da var. Kimse çocuğunu şu anda bizim yanımıza vermiyor. Yani terziliği biraz eski meslek olarak görüyorlar. Herkes çocuğu okusun istiyor. Ama şu anda adam olsa iş çok. İşten yana sıkıntımız yok. Babamla ben günde aşağı yukarı 8-10 gömlek çıkartıyoruz. Biraz daha fazla mesai yaparsak bu biraz daha artar ama bir gömleğin süresi 3 saatten aşağı pek sürmüyor. Tabii gündüz vakti de gelen müşterilerle ilgileniyoruz. Siparişlerini, ölçülerini alıyoruz, onlarla uğraşıyoruz biraz daha. Akşamları biraz daha çalışmaya çalışıyoruz tabii ama ortam müsait olmuyor, çarşı kapanıyor. Bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mesela kolları, yakası farklı kumaş isteyenler var. Mesela göğsünün biri farklı, biri farklı, arkası farklı isteyenler var. Onları da yapıyoruz. Tabii isteyenin istediğine her şekilde bir şeyler yapıyoruz, uydurmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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