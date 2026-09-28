Konya Emirgazi\'de düğünde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serkan Deveci toprağa verildi

Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünde tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serkan Deveci, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci için Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi Deveciler Yaylası'nda cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende büyük üzüntü yaşandı. Kılınan cenaze namazının ardından Deveci'nin cenazesi, gözyaşları arasında dualarla defnedildi. Törenin ardından Karapınar Garnizon Komutanı Topçu Albay Serkan Doğan tarafından Uzman Çavuş Serkan Deveci'nin babası Mehmet Deveci'ye Türk bayrağı verildi.

Cenaze törenine Deveci'nin ailesi, yakınları, Emirgazi Kaymakamı Melih Arslantepeli, Karapınar Garnizon Komutanı Topçu Albay Serkan Doğan, Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı İlyas Oruç, İstanbul'da görev yaptığı deniz birliğinden askerler, daire amirleri, kamu personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.