Konya Havalimanı'nda Yolcu Sayısı 87 Bin'i Geçti - Son Dakika
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Konya Havalimanı'nda Yolcu Sayısı 87 Bin'i Geçti

Konya Havalimanı\'nda Yolcu Sayısı 87 Bin\'i Geçti

Konya Havalimanı'nda Ağustos ayında 87 bin 515 yolcuya hizmet verildiği açıklandı. İç hat yolcu trafiği 67 bin 889, dış hat yolcu trafiği 19 bin 626 olarak kaydedildi. Ayrıca, 8 ayda 622 bin 976 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.

11.09.2024 15:37
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Konya Havalimanı'nda Ağustos ayında 87 bin 515 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2024 yılı Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ağustos ayında Konya Havalimanı iç hat yolcu trafiği 67 bin 889, dış hat yolcu trafiği 19 bin 626, toplam yolcu trafiği ise 87 bin 515 oldu. Ağustos ayında Konya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 630 olduğu belirtilen açıklamada, "İç hatlarda 487, dış hatlarda 143 olmak üzere toplamda 630'a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda bin 128 ton oldu" denildi.

8 ayda 622 bin 976 yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Konya Havalimanı, 2024 yılının ilk 8 ayında 622 bin 976 yolcuya hizmet verdi. Konya Havalimanına 8 ayda iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 4 bin 718 olduğu belirtilirken, yük trafiğinin ise 7 bin 49 ton olduğu ifade edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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