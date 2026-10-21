Konya Karapınar'da çerezlik ayçiçeği hasadında Tarım Müdürlüğü biçerdöverleri denetledi - Son Dakika
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Konya Karapınar'da çerezlik ayçiçeği hasadında Tarım Müdürlüğü biçerdöverleri denetledi

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Konya Karapınar\'da çerezlik ayçiçeği hasadında Tarım Müdürlüğü biçerdöverleri denetledi
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Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Fevzipaşa Mahallesi'nde çerezlik ayçiçeği hasadındaki biçerdöverleri denetledi. Kontrollerin ürün kayıplarını azaltmayı ve hasat verimliliğini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çerezlik ayçiçeği hasadı kapsamında biçerdöver kontrolleri gerçekleştirildi.

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen saha çalışmalarında, Fevzipaşa Mahallesi'nde çerezlik ayçiçeği hasadında kullanılan biçerdöverler kontrol edildi. Kontrollerde, hasat işlemlerinin tekniğine uygun şekilde yapılması, ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve hasat verimliliğinin artırılması amacıyla gerekli incelemelerde bulunuldu. Hasat sürecinin daha sağlıklı ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Karapınar'da çerezlik ayçiçeği hasadında Tarım Müdürlüğü biçerdöverleri denetledi - Son Dakika
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