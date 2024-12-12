Konya Sanayisi için İki Yeni Proje - Son Dakika
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Konya Sanayisi için İki Yeni Proje

KOP, enerji verimliliği ve ortak kullanım alanları projeleri ile Konya sanayisine destek veriyor.

12.12.2024 22:19
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KOP'tan Konya sanayisine nefes aldıracak 2 yeni proje

KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Valiliği arasında imzalanan 'Enerji Verimlilik Ölçüm Destekleri' ve 'KOP Ortak Kullanım Alanları' projeleri hayata geçiriliyor. Bu sayede OSB ve KSS işletmelerine yönelik proje destekleri ile sanayicilere finansman, verimlilik, enerji ve işgücü eğitimleri sağlanmış olacak.

Konya Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol törenine; Vali İbrahim Akın, KOP Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ile KOP idaresi Enerji, Sanayi ve Teknoloji Koordinatörü Ahmet Suad Toprak katıldı.

"Konya sanayisi için iki önemli proje"

KOP İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve sahada Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü uhdesinde yürütülecek iki önemli proje ile Konya sanayisine önemli katkılar sunulacağını ifade eden Vali Akın, "İmza törenini gerçekleştirdiğimiz ilk projemizde, Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinde faaliyet yürüten işletmelerimiz için mesleki teknik eğitim kurumlarımızın bünyesinde KOP - Sanayi alt yapısının güçlendirilmesi faaliyetlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Projeden beklenen bir yandan işletmelerimizin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, bir yandan nitelikli işgücü oluşturulması, diğer yandan ise maliyet yüksekliği nedeniyle bireysel olarak temin edilemeyen teçhizatlarını ortak bir kullanım merkezi oluşturularak sanayi sitelerinde hizmet gösteren işletmelerimizin ve sanayicilerimizin kullanımına açılması planlanmaktadır. Bu kapsamda merkezde yer alacak makine ve teçhizatlarından yararlanma, kalifiye işçiliğin desteklenmesi ve personel eğitimlerinin yapılması da planlanmaktadır. Enerji Verimliliği Ölçüm Destekleri projesinde ise Konya genelinde yer alan kamu ve özel sektöre bağlı kuruluşlar için enerji verimliliği ile ilgili etütler yapılacak, enerji verimlilik kapasiteleri belirlenecek ve bu çerçevede işletmelerimizin enerji maliyetlerinin azaltılması ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Geleceğe dönük enerji yatırımlarında ise bu verilerden hareket edilerek nasıl daha ekonomik olacağı hususunda işletmelerinizin bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Her iki protokolümüzün de hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"Bölgenin topyekün kalkınmasına KOP desteği devam ediyor"

KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu da törenle imza altına alınan iki yeni proje ile kazananın Konya Sanayisi olacağını ifade etti. KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak bölgenin her alanda kalkınmasına yönelik faaliyetleri sürdürmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Karakoyunlu, tarımdan sanayiye eğitimden sağlığa, sulama alt yapılarına kadar pek çok noktada projeler geliştirdiklerini belirterek, "Bu çerçevede, Konya sanayimizin ihtiyacı olan makine, ekipman ve teçhizatın yenilenmesi ve ortak kullanım imkanlarının geliştirilmesi, aynı zamanda enerji verimliliği noktasındaki ihtiyaçların belirlenerek çözüm için gereken fizibilite ve rapor süreçlerinin tamamlanmasına ilişkin projeler üretmeye devam ettiklerini ifade etti. Verimlilik ve tasarruf arasındaki farkı ortaya koyan, üretimdeki maliyet artışlarının azaltılması adına en önemli girdi kalemi olan enerjinin maliyetinin düşürülmesi ve daha nitelikli olarak kullanılması, enerji verimlilik projemizin temel noktasını oluşturmaktadır. Projelerin Konya ve bölgemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konya Sanayimizin ortak altyapı imkanları güçlenecek

Konya'da faaliyet yürüten Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerindeki işletmelere yönelik imzalanan proje çerçevesinde, bölge ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, lojistik maiyetlerinin azaltılması, bölgenin ihtiyaç duyduğu alt yapı imkanlarının giderilmesi hedefleniyor. Kamu desteği ile hayata geçirilecek bu alanlar, modern cihazlarla donatılarak sanayicilere şeffaf ve eşit bir şekilde Meslek Lisesi öğrencileri aracılığıyla hizmet verecek. Proje ile hem sanayiye dayalı sürdürülebilir büyümenin önünün açılması hem de lojistik maliyetlerini azaltarak ekonomik kalkınmanın hızlandırılması amaçlanıyor. Bu yenilikçi adım, bölgedeki sanayicilerin rekabet gücünü artırırken, genç iş gücünün sektöre kazandırılmasına da ilave katkı sunacak.

Bölgenin enerji verimlilik haritası hazırlanacak

Konya genelindeki tüm işletmelerin faydalanabileceği Enerji Verimlilik Ölçüm Desteği projesi ile işletmelerin mevcuttaki enerji verimlilik etütleri yapılacak. Projedeki öncelikli hedef; ölçümü yapılan tesis ya da binalarda ölçüm sonuçlarına göre, gerekli olan revizyonların yapılması teşvik edilecek, tesis ya da binaların daha verimli hale getirilmesi ve yeşil mutabakat ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan sağlanacak. Proje ayrıca yapılan etütler neticesindeki raporlar çerçevesinde enerji tüketiminin, karbon salınımının, verimlilik artırıcı tedbirlerin artırılmasına imkan sunacak. Bölgede proje kapsamında ortaya konan bilinçlendirme faaliyetleri sayesinde, GES ve RES gibi planlanan yenilenebilir enerji yatırımlarındaki maliyetlerinin de azaltılması düşünülmekte. İhtiyacın doğru tespiti, kullanıcıların yenilenebilir enerji planlamasına da destek sunacak. Önceki yıllarda Konya özelindeki 4 özel işletmede gerçekleştirilen enerji verimliliğine yönelik yapılan ölçümler neticesinde yıllık yaklaşık 3 milyon lira civarında enerji tasarrufu ve 680 ton karbon salınımının azaltılma potansiyeli ortaya koyulurken, bu rakamların da yaklaşık yüzde 15'inin bilinçlendirme faaliyetleriyle sağlanabileceği belirlendi.

Kaynak: İHA

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