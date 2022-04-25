Konya Tabip Odası'nda görev değişimi - Son Dakika
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Konya Tabip Odası'nda görev değişimi

25.04.2022 15:43
Konya Tabip Odası'nda görev değişimi

Konya Tabip Odası'nın gerçekleştirilen 2022 Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucunda yeni başkan Prof. Dr. Bahadır Öztürk oldu.

Konya Tabip Odası'nın gerçekleştirilen 2022 Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucunda yeni başkan Prof. Dr. Bahadır Öztürk oldu.

Konya Tabip Odası'nda 2022 Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleştirildi. Meslekte Birlik Grubu listesinin tek liste olarak yarıştığı seçimlerde Konya Tabip Odası'nın yeni başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk oldu.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda görev süresi boyunca yaptıkları hizmetler hakkında bilgi veren Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, "Göreve geldiğimiz günler tüm dünya ve ülkemizi etkisi altına alan Pandeminin olumsuz etkilerinin halkımız ve mesleğimiz üzerinde çok ciddi bir şekilde hissedilen günlerdi. Konya Tabip odası olarak hem meslektaşlarımızın moral düzeylerini yüksek tutacak, hem de vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek ve ilgili kamu kurumlarını tedbirler noktasında doğru yönlendirmek adına basın üzerinden toplantılar ve bilgilendirmeye dönük demeçlerimiz ile gündemde olmayı tercih ettik" dedi.

Konya Tabip Odası'nın yeni başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk ise, yeni dönemde de hekimlerin sorunları ve problemleri ile çalışma şartlarını iyileştirme konusunda çalışacaklarını söyleyerek, "Odamız çatısı altında birlik ve beraberliği önemsiyoruz. Yeni dönemde de meslektaşlarımız bir araya getirerek güzel çalışmalara imza atmak istiyoruz. Konya'da odamıza üye olmayan hekim arkadaşlarımızı da odamıza üye olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Konya Tabip Odası'nın Yeni Yönetim Kurulu Prof. Dr. Bahadır Öztürk başkanlığında şu isimlerden oluştu; Uzm. Dr. Ayhan Onur, Op. Dr. Cemil Er, Prof. Dr. İbrahim Erayman, Prof. Dr. İnci Kara, Dr. Mehmet Doğrul, Dr. Mehmet Duran. - KONYA

YORUMLAR
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Bahadır Öztürk, Konya, Eyüp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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