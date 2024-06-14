Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Personelle Bayramlaştı

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Kurban Bayramı öncesindeki son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı. Kotan sabahın erken saatlerinde önce dış birimlere giderek oradaki personelle, ardından da belediye binasındaki personelle bayramlaştı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kurban Bayramı öncesinde son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı. Sabah saatlerinde belediyenin dış birimleri olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne giderek personelle bayramlaşan Başkan Cem Kotan, daha sonra belediye binasına gelerek buradaki personelin bayramını kutladı. Bayramlaşma programına başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri de katıldı.

Personelin Kurban Bayramı'nı kutladı

Bayramlaşmada personel ile sohbet eden Başkan Cem Kotan, "Şimdiden Kurban Bayramınız kutlu olsun. Belediyemizin başarısı için gösterdiğiniz gayret ve fedakarlıklarınız için size teşekkür etmek isterim. Kurban Bayramı vesilesiyle, bir araya gelerek bu güzel günü kutlamak ve birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk. Birlikte nice başarılara ve mutlu hatıralara ulaşabilmemiz dileğiyle" dedi. - ANTALYA