Konyaaltı Belediye Başkanı Esen: "Her Can Değerlidir"

Konyaaltı Belediyesi, bakıma muhtaç, hasta ve kısırlaştırılması gereken sokak hayvanlarını, Belediye'nin Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi etmeye devam ediyor. Sokak hayvanlarının A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Belediye Başkanı Semih Esen, "Her canın bizim için bir değeri var" dedi.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta olan sahipsiz sokak hayvanları, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilip bir süre gözetim altında tutuluyor. Sağlığına kavuşan hayvanlar kısırlaştırıldıktan sonra yasa gereği alındığı yere geri bırakılmak zorunda kalınıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Sokak hayvanları için daha kapsamlı bir yasa düzenlemesi şart. Bu yasa hazırlanırken tüm kesimleri memnun etmeli ve sokak hayvanlarını koruyacak şekilde düzenlenmeli. Biz ilçemizdeki sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini ve kısırlaştırma işlemini planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni A'dan Z'ye yerine getiriyoruz" dedi.

"ONLARI SAHİPLENİN"

Sokak hayvanlarının sağlık, bakım ve kısırlaştırmalarının yapıldığı Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, aynı zamanda sahiplendirme görevini de üstleniyor.

Sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda hayatını sürdürebilmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Esen, "Biz burada sokak hayvanlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak dediğim gibi burası sadece geçici bir merkez. O nedenle daha çok sahiplendirme yoluna gidiyoruz. Onlara iyi bakacak vatandaşlarımızı bekliyoruz. Tüm sağlık kontrollerini ve kısırlaştırma işlemini yaptığımız hayvanlarımızı sahiplenebilirler" diye konuştu.