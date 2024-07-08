Konyaaltı Belediyesi, Gün Batımı Danslarıyla Vatandaşları Buluşturdu

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Konyaaltı Belediyesi, hafta sonunda vatandaşları dansla buluşturdu. Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Gün Batımı Danslarında ise sokakta dans yapmanın keyfini yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerini spor ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Gün batımı konserlerinin devamı niteliğinde gerçekleştirilen "Gün Batımı Dansları Latin Esintileri" ise Kent Meydanı'nda dans severleri bir araya getirdi.

Antalya Dans Akademisi ve Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen "Gün Batımı Dansları" beğeni topladı. "Gün Batımı Dansları" Latin Esintileri etabına yüzlerce vatandaş katıldı. Etkinlik dans eğitmenlerinin vatandaşlara kısa bir dans eğitimi vermesiyle başladı. Ardından Latin müzikleri eşliğinde sokakta dansın keyfini çıkaran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte çocuklar da aileleriyle beraber dans etti. Etkinliklerden çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar, bu tarz etkinliklerin kendilerini rahatlattığını ve mutlu ettiğini söylediler. - ANTALYA