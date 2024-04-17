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"Özgürlüğümü istiyorum" dedi, yine olmadı

Konyaaltı Belediyesi, HayatPark'ın peyzajını yeniliyor. HayatPark'ta çimleri biçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ardından parkın birçok noktasına da yaz çiçekleri dikti.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan 117 dönüm alana sahip HayatPark'ın çehresini değiştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde Peyzaj Mimarı olarak görev yapan Hatice Ayaz, HayatPark'ta çimlendirme ve çiçek ekim çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayaz, "HayatPark'ta yaza hazırlık çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yaza hazırlık derken gerek mevsimlik çiçeklerimizin gerekse çalı grubu çimlerimizin ekimini gerçekleştirdik" dedi.

HayatPark'a yaklaşık 5 bin adet mevsimlik çiçek ektiklerini kaydeden Ayaz, 15 bin metrekare alanda da çim ekme çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Ayaz, "Vatandaşımız yaptığımız çalışmalardan memnuniyet duymaktadır. Rengarenk hale getirdiğimiz HayatPark'ımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Yaz çiçekleriyle donatılan HayatPark, vatandaşların da beğenisini topladı.