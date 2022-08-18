Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği - Son Dakika
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Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

18.08.2022 14:26
Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

Konyaaltı Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ücretsiz dış parazit ilaçlama hizmetine devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ücretsiz dış parazit ilaçlama hizmetine devam ediyor.

Yerelden kalkınma modeli ile ilçe sınırları içerisindeki hayvan üreticilerine ücretsiz aşı, ilaçlama ve mera ıslahı gibi destekleri vermeye devam eden Konyaaltı Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda hizmetlerini çeşitlendirdi. Özellikle yüksek kesimlerdeki hayvan üreticilerine yemlik, gölgelik ve hayvanların rahat su içebilmeleri için suluklar inşa eden Konyaaltı Belediyesi, yine hayvanların daha rahat beslenebilmeleri için meralara ot tohumu ekimi yapıyor. Üreticilere ücretsiz aşılama desteği de vererek bütçelerine de katkı yapan Konyaaltı Belediyesi, vatandaşlardan gelen ilaçlama taleplerini yerine getirdi. İlaçlama makinesi ile hayvanları ve yaşam alanlarını zoonoz ve paraziter hastalıkların önlenmesi amacıyla ilaçlayan ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere göre çalışmalarını sürdürüyor.

"Üreticiler memnun"

Karadere Mevkii'nde hayvan üreticiliği yapan ve Konyaaltı Belediyesi'nin hayvanlarını ilaçlama hizmetinden çok memnun olduklarını ifade eden Nurcan Sayan, "Hayvanlarımızda pire ve kene olduğu için belediyeden ilaçlama desteği istedik. Sağ olsunlar hemen geldiler ve ilaçladılar. İlaçlamadan 3 gün sonra koruma ilacı yapmak için yine geldiler. İlk ilaçlamadan sonra hayvanlarımızın rahatladıklarını gözlemledik. Semih Esen Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yolarımızı yapıyorlar. Yaylalarda yaşadığımız her türlü imkansızlıkların önüne geçtiler. Ne zaman istersek, bulunduğumuz yere ilaç tankerlerini göndererek bizleri rahatlatıyorlar" dedi.

"Üretime desteğe devam"

Hayvan üreticiliğinin oldukça yoğun olduğu yaylalarda çeşitli projelerle üreticileri desteklediklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Yaklaşık üç yıl önce Türkiye'de bir ilk olarak başlattığımız hayvan üreticilerine ücretsiz aşı ve ilaçlama hizmetimiz devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları, kendilerini ziyaret ederek yerinde tespit edip, çözüm üretiyoruz. Önceki yıllarda yemlik, suluk, gölgelik ve meraların ekimi konusunda desteklediğimiz üreticilerimize aşılama ve ilaçlama konusunda da imkanlarımız doğrultusunda destekler vererek üretim maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üreticilerimizin her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği - Son Dakika
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