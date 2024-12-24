Konyaaltı Belediyesi'nden Çalışanlara Yeni Sosyal Haklar - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden Çalışanlara Yeni Sosyal Haklar

Konyaaltı Belediyesi\'nden Çalışanlara Yeni Sosyal Haklar

Konyaaltı Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile imzaladığı protokol sayesinde çalışanların haklarını iyileştirdi. Protokol, ekonomik ve sosyal desteklerin yanı sıra kadın haklarına yönelik önemli düzenlemeleri de içeriyor.

24.12.2024 12:04  Güncelleme: 12:07
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Konyaaltı Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile protokol imzaladı. Çalışanların haklarını iyileştiren ve emek eksenli hazırlanan protokolün imza törenine Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Tüm Bel-Sen Başkanı İlhan Karakurt ve başkan yardımcıları katıldı.

Konyaaltı Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında, çalışanların sosyal haklarını ve ekonomik güvencelerini arttıran protokol imzalandı. Sözleşmede maaşlara ek olarak her ay üst limit üzerinden, 'sözleşme ikramiyesi' ödeneceği belirtilirken, bayram ikramiyeleri, eğitim yardımları ve doğal afet yardımları gibi birçok sosyal destek yer alıyor. Sözleşmede en çok dikkat çeken başlık ise kadın haklarına yönelik düzenlemeler oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlar izinli sayılırken, eşine şiddet uygulayan erkek çalışanların o ayki ikramiyelerinin eşlerine ödenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca mobbing gibi insan hakları ihlallerini önlemek amacıyla bir izleme kurulu oluşturulması da sözleşmede yerini aldı.

Aile ve sosyal yardımlar desteği

Konyaaltı Belediyesi ile sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, çalışanların ekonomik haklarını ileri seviyeye taşıyor. Protokolde, sözleşme ikramiyesinin yanı sıra, Kurban Bayramı'nda yüzde 120, Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ise yüzde 100 oranında bayram ikramiyesi verilmesi gibi iyileştirmeler yer aldı. Sözleşme öte yandan, çalışanların sosyal hayatlarına da destek sunuyor. Çocuklar için her yıl Ekim ayında yüzde 120 oranında eğitim yardımı yapılmasının yanı sıra, doğum, ölüm ve evlilik durumlarında yine üst limitin yüzde 120'si oranında yardımlar sağlanacak. Engelli personel, Engelliler Günü'nde yüzde 50 oranında özel bir yardım alacak. Doğal afetlerden etkilenen çalışanlara ise 5 maaş tutarında afet yardımı verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediyesi'nden Çalışanlara Yeni Sosyal Haklar - Son Dakika

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