Konyaaltı Belediyesi Otizmli Çocuklara Hayvan Sevgisini Aşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konyaaltı Belediyesi Otizmli Çocuklara Hayvan Sevgisini Aşıladı

Konyaaltı Belediyesi Otizmli Çocuklara Hayvan Sevgisini Aşıladı

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi, HayatPark Otizm Kurs Merkezi ve Bizim Otizm Vakfı'nda eğitim gören özel bireylere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte arama kurtarma köpeği Zeyna ile çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

28.04.2024 13:21  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri HayatPark Otizm Kurs Merkezi ve Bizim Otizm Vakfı'nda eğitim gören özel bireylere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte arama kurtarma köpeği Zeyna ile çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

Otizm farkındalık ayı kapsamında Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekibi özel bireylere hayvan sevgini aşılamak üzere harekete geçti. Ekipler ilk olarak Bizim Otizm Vakfı'nda, daha sonra da HayatPark Otizm Kurs Merkezi'ndeki özel bireylere arama kurtarma köpeği Zeyna ile birlikte eğitim verdi. HayatPark'ta gerçekleştirilen etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar da katıldı.

Hayvan sevgisi kazandırıldı

Zeyna ile verilen eğitime özel bireylerin ilgi gösterdiğini açıklayan HayatPark Otizm Kurs Merkezi öğretmenlerinden Ülkü Atalay, "Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekibi, arama kurtarma köpeği Zeyna ile bize kısa bir eğitim gerçekleştirdi. Özel bireylerimiz Zeyna ile vakit geçirmekten çok mutlu oldular. Onunla oyunlar oynadılar. Hayvan sevgisi kazanmaları adına bu etkinliği çok önemsiyoruz." dedi.

"Amacımız farkındalık "

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak da, nisan ayının otizm farkındalık ayı olması nedeniyle belediyenin arama kurtarma köpeği Zeyna ile birlikte özel bireylere yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Toprak, "Arama kurtarma köpeğimiz Zeyna ile otizmli bireylere bir rehabilitasyon faaliyetinde bulunduk. Onlara faydalı ve yararlı olmaya çalıştık. Köpeklerle yapılan terapi ve rehabilitasyonun derslerine olumlu katkısı olsun istedik. Otizmli öğrencilerin hayvan sevgilerini artırmaya çalıştık. Köpek fobilerini de yenmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar da bu tür faaliyetlerde bulunmak istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı Belediyesi, hayvan sevgisi, Konyaaltı, Otizm, Hayvan Hakları, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediyesi Otizmli Çocuklara Hayvan Sevgisini Aşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 Beşiktaş’ta zincirleme kaza Yaralılar var Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
12:47 Antalya’daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL’lik “Milliyet farkı“ faturası Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik "Milliyet farkı" faturası
12:11 ABD’de H5N1 paniği İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü ABD'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü
11:40 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia Kurye cinayet sonrası “Görev tamam“ pozu vermiş Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş
10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
11:02 “Koca Yusuf“ Gabar’da sondaj çalışmalarına başladı "Koca Yusuf" Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
10:43 Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
04:47 Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 13:50:26. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi Otizmli Çocuklara Hayvan Sevgisini Aşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement