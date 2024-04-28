Konyaaltı Belediyesi Otizmli Çocuklara Hayvan Sevgisini Aşıladı

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Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri HayatPark Otizm Kurs Merkezi ve Bizim Otizm Vakfı'nda eğitim gören özel bireylere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte arama kurtarma köpeği Zeyna ile çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

Otizm farkındalık ayı kapsamında Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekibi özel bireylere hayvan sevgini aşılamak üzere harekete geçti. Ekipler ilk olarak Bizim Otizm Vakfı'nda, daha sonra da HayatPark Otizm Kurs Merkezi'ndeki özel bireylere arama kurtarma köpeği Zeyna ile birlikte eğitim verdi. HayatPark'ta gerçekleştirilen etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar da katıldı.

Hayvan sevgisi kazandırıldı

Zeyna ile verilen eğitime özel bireylerin ilgi gösterdiğini açıklayan HayatPark Otizm Kurs Merkezi öğretmenlerinden Ülkü Atalay, "Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekibi, arama kurtarma köpeği Zeyna ile bize kısa bir eğitim gerçekleştirdi. Özel bireylerimiz Zeyna ile vakit geçirmekten çok mutlu oldular. Onunla oyunlar oynadılar. Hayvan sevgisi kazanmaları adına bu etkinliği çok önemsiyoruz." dedi.

"Amacımız farkındalık "

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak da, nisan ayının otizm farkındalık ayı olması nedeniyle belediyenin arama kurtarma köpeği Zeyna ile birlikte özel bireylere yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Toprak, "Arama kurtarma köpeğimiz Zeyna ile otizmli bireylere bir rehabilitasyon faaliyetinde bulunduk. Onlara faydalı ve yararlı olmaya çalıştık. Köpeklerle yapılan terapi ve rehabilitasyonun derslerine olumlu katkısı olsun istedik. Otizmli öğrencilerin hayvan sevgilerini artırmaya çalıştık. Köpek fobilerini de yenmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar da bu tür faaliyetlerde bulunmak istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA