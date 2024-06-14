Konyaaltı Belediyesi Vatandaşların Bayramını Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Konyaaltı Belediyesi Vatandaşların Bayramını Kutladı

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, park ve sokaklarda yaşayan vatandaşların bayram öncesi saç kesimini yaparak onların bayramını kutladı. Zabıta ekiplerinin teklifi karşısında vatandaşın şaşkınlıkla tepki vermesi ise tebessüm ettirdi.

14.06.2024 12:08
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Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Konyaaltı'nda park ve sokaklarda yaşayan vatandaşların bayram öncesi saç kesimini yaparak onların bayramını kutladı. Parkta bulunan bir bankta yatan vatandaşın zabıta ekiplerinin "Kalk seni tıraş etmeye götürelim" sözleri karşısında önce şaşkınlık yaşayan vatandaşın verdiği tepki ise tebessüm ettirdi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzur içinde bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdürürken, parklarda ve sokaklarda yaşayan vatandaşları da unutmadı. Konyaaltı Belediyesi zabıta ekiplerinin park ve sokaklarda yaşadığını tespit ettiği vatandaşlar,

Konyaaltı Belediyesi kuaförleri tarafından bayram öncesi tıraş edildi. Önce saçları yıkanan ardından saç ve sakal kesimi yapılan vatandaşların yüzü güldü. Öte yandan zabıta ekiplerinin Konyaaltı'nda bulunan bir parkta yatan vatandaşın yanına giderek "Kalk seni tıraşa götürelim" sözlerine karşılık vatandaşın şaşkınlık içerisinde "tıraş mı?" sorusu ile uyanmasının ardından yattığı banktan kalkıp "bir bakayım uzamış mı" demesinin ardından saçı ve sakalına dokunduktan sonra "evet uzamış" sözleri ise izleyenleri tebessüm ettirdi.

Saç kesimleri tamamlanan vatandaşlar, "Belediyemize ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a bayram öncesi böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediyesi Vatandaşların Bayramını Kutladı - Son Dakika

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