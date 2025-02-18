Konyaaltı Belediyesi, Vizyon Ödülleri\'nde İki Ödül Kazandı

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Konyaaltı Belediyesi, Şehir ve Belediye Dergisi tarafından düzenlenen 'Vizyon Ödülleri' kapsamında 'Yılın En İyi Kültür Sanat Projesi' ile 'Kurumsal Gelişim Ödülü'nü aldı.

Konyaaltı Belediyesi, Şehir ve Belediye Dergisi tarafından düzenlenen Vizyon Ödülleri kapsamında iki ödüle birden layık görüldü. Konyaaltı Belediyesi, bölgenin kültürel mirasını koruma, sanatsal üretimi teşvik etme ve şehrin kurumsal gelişimine yönelik hayata geçirdiği projelerle "Yılın En İyi Kültür Sanat Projesi" ile "Kurumsal Gelişim Ödülü kategorilerinde ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ödül törenine, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ı temsilen Belediye Başkan Yardımcısı İlke Türkdoğan katıldı.

"Ödülleri Konyaaltı'mıza armağan ediyoruz"

Ödül törenine katılan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı İlke Türkdoğan, bölgenin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Türkdoğan ayrıca, Konyaaltı Belediyesi'nin kültüre, sanata ve bölgenin gelişimine önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu, şehrin daha yaşanabilir ve kültürel açıdan zengin bir yer haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - ANTALYA