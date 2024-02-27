Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali Başlıyor

Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali Başlıyor

Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali, 6-10 Mart tarihleri arasında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Festivalde farklı kadın temalı oyunlar ücretsiz olarak sahnelenecek.

27.02.2024 12:24  Güncelleme: 12:28
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Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali, 6-10 Mart günleri arasında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

4. Kadın Oyunları Festivali, 6-10 Mart 2024 tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Atölye Kültür Sanat organizasyonu olan ve bu yıl dördüncüsü yaşama geçirilecek festival, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde tiyatro seyircisiyle buluşacak. Farklı kadın temalı etkinliklerin yer verildiği festival, hem sanat etkinliği hem de sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor.

Bu yılki festival programında; "Ben Rosa Luxemburg", "Mavi Müzikhol", "Şatonun Altında", "Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi", "Disko Topu", "Bir Tatlı Kaşığı Çamur" ve "Uysal Kadın" adlı oyunlar yer alıyor. Festival boyunca bütün gösterimler ise ücretsiz olacak.

Titiz bir çalışma ile oyunların belirlendiğini dile getiren Festival Direktörü Hasan Aldemir, kadın konusunu nitelikli ele alan tiyatro oyunlarını her türlü popüleriteden uzak olarak seçtiklerini kaydetti. Festivalin artık kendi izleyicisini oluşturduğunu belirten Aldemir, "Son zamanlarda neredeyse tek kriter haline gelen tiyatro oyunlarında hangi ünlünün oynadığından ziyade metin üslubu, reji, konu ve oyunculuk performansı festival yönetimimiz tarafından baz alınmıştır. Festivalimiz nitelikli bir tiyatro izleyicisine ulaşmıştır. Bundan da son derece mutluluk duyuyoruz" dedi.

"BÜTÜN TİYATROSEVERLERİ BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli festivallerinden birine ev sahipliği yapacak olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise "Festivalin kadın teması üzerine kurul olması çok anlamlı. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyunlarımıza bütün tiyatroseverleri bekliyoruz" diye konuştu.

Kadın Oyunları Festivali, geçen yıl gelirinin bir bölümünü 6 Şubat depremlerinden etkilenen kız çocuklarının eğitim masrafı için bağışlamıştı.

Kaynak: ANKA

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