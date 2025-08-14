Konyaaltı\'nda Emeklilere Özel \'Emekli Kart\' Dağıtımı Başladı

Konyaaltı Belediyesi'nin, Konyaaltı'nda yaşayan emekliler için birçok avantaj sağlayacak projesi 'Emekli Kart'ın dağıtımı başladı. Kartlarına kavuşan emekliler, anlaşmalı işletmelerden indirimli olarak faydalanabilecek.

Konyaaltı Belediyesi, Başkan Cem Kotan'ın göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği projelerle, ilçede yaşayan her yaştan vatandaşa dokunmaya devam ediyor. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla özellikle ekonomik açıdan vatandaşların yanında olmayı hedefleyen Konyaaltı Belediyesi, emekliler için 'Emekli Kart' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında başvurularını yapan vatandaşlar, kartlarını daha önce belirlenen ve duyurulan noktalardan teslim almaya başladı. Öte yandan, emekli vatandaşlar, Emekli Kart ile sağlık sektörü başta olmak üzere Konyaaltı'nda bulunan birçok anlaşmalı noktadan indirimli olarak faydalanacak.

"Konyaaltı'nda yapılan hizmetler hepimiz için çok değerli"

Emekli Kart'ını teslim alan Ayşe Türkan Maneoğlu, "Emekli Kart projesini duyunca çok memnun oldum. Emekliliğimiz Konyaaltı'nda çok iyi geçiyor. Tüm personel, bizimle çok ilgileniyor. Kartın birçok avantajı var. Böyle bir projeye ihtiyacımız vardı. " dedi. Bir diğer Emekli Kart sahibi Nurullah Yücel ise, "Gayet olumlu bir proje. Özellikle sağlık alanında ayrıcalık sağlaması bizler için çok önemli. Konyaaltı'nda emeklilerin nefes alıp dinlenebileceği rahat alanlar var. İlçemizde yapılan hizmetler hepimiz için çok değerli" dedi. - ANTALYA