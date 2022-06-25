Konyaaltı'nda Yaza Merhaba Konseri - Son Dakika
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Konyaaltı'nda Yaza Merhaba Konseri

25.06.2022 16:09
Konyaaltı'nda Yaza Merhaba Konseri

Antalya Barosu, Konyaaltı Belediyesi’nin katkılarıyla ‘Yaza Merhaba Konseri’ düzenlendi.

Antalya Barosu, Konyaaltı Belediyesi'nin katkılarıyla 'Yaza Merhaba Konseri' düzenlendi.

Konyaaltı Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Antalya Barosu'nun 1. Yaza Merhaba Konserleri, 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde HayatPark'ta yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bu yıl ilki düzenlenen konserlerde, İzmir Barosu Değişik İş ve Antalya Full House Band sahne aldı. Yaza Merhaba Konserleri'nin ikinci gününde ise Suça Sürüklenen Çocuk ve Özkan Şenyurt repertuvarlarıyla izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

KADIN CİNAYETLERİNE VURGU

Etkinliğin ilk gününde vatandaşlarla birlikte konseri yerinde takip eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden kadın cinayetlerine ve sonrasında gerçekleşen hukuki kararlara dikkat çekti. Esen, "Gencecik kızlar katlediliyor. Olur, olmaz haksız tahrik indirimleri uygulanıyor. Olur, olmaz tavırlar, tutumlar, açıklamalar gerçekleşiyor. Yapanların umurunda mı? Değil. Ama sizin umurunuzda. Siz onların korkulu rüyalarısınız. Bilin bunu" dedi.

"HUKUK VARSA BİZİM MESLEĞİMİZ YAŞAR"

Avukatların yılmadan hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirten Esen, "Niye sindiremedik avukatları? Niye bastıramadık, niye korkutamadık? Korkutamazsınız. Bizim adımız avukat ve serbestiz. Serbest avukatız. Hiçbir yönden size bağlı değiliz. Çünkü biz biliyoruz ki eğer hukuk varsa bizim mesleğimiz yaşar. Eğer hukuk varsa, avukatlar saygın bir meslek grubu olarak yollarına devam eder" diye konuştu.

Bir meslek örgütü olan baronun çok fazla siyasete girmeden her zaman insan haklarının, hukuk devletinin ve çağdaşlığın yanında olması gerektiğini vurgulayan Esen, "Her zaman Ulu Önder Atatürk'ün izindeyiz. Vazgeçmeyeceğiz. Daha önce Hüseyin Geçilmez Başkanımızla katıldığım bir toplantıda da söylemiştim, korkmadık, korkmayacağız. Siz korkun. Yaktık ışıkları geliyoruz. Hiçbir yeri karanlık bıraktırmayacağız" dedi.

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Mahalleliden Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'e 'Hayatpark' Teşekkürü Mahalleliden Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'e 'Hayatpark' Teşekkürü
Kaynak: ANKA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyaaltı'nda Yaza Merhaba Konseri - Son Dakika

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