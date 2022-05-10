Konyalılar Cami Kurban Bayramı'nda ibadete açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konyalılar Cami Kurban Bayramı'nda ibadete açılıyor

10.05.2022 14:35
Konyalılar Cami Kurban Bayramı'nda ibadete açılıyor

Geleneksel Osmanlı mimarisinde tasarlanan Konyalılar Cami'nin yapım çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, caminin 8 Temmuz'da Kurban Bayramı arifesinde hizmete açılacağını duyurdu.

Geleneksel Osmanlı mimarisinde tasarlanan Konyalılar Cami'nin yapım çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, caminin 8 Temmuz'da Kurban Bayramı arifesinde hizmete açılacağını duyurdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçesinde yapım çalışması devam eden Konyalılar Cami'nde incelemelerde bulundu. Başkan Tütüncü'ye, Başkan Yardımcı Sabahat Adanır, Fen İşleri Müdür Ali Aslan ve Park Bahçeler Müdürü Muhammed Ahmet Demirtaş eşlik etti. Konyalılar Cami'nin yapım çalışması hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, ilçeye kalıcı bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Başkan Tütüncü, "Zamana bir mühür niteliğinde bir eserimiz daha vücut buluyor. Bir projemiz daha hayata geçiyor, bir hayalimiz daha gerçek oluyor. Biz yıllar yıllar sonra bile hatırlarımızı yaşatacak, insanlığa fayda sağlayacak kalıcı eserler peşinde bir belediyecilik yapıyoruz, bizim belediyeciliğimizin temelinde bu var. Bizim yaklaşımımız, eser belediyeciliği, hizmet belediyeciliği, asırlara dönemlere mühür vurma belediyeciliğidir" diye konuştu.

"Şehrimizin sanat tarihine bir mühür"

"Konyalılar Cami, çevre yolunda bir güzellik abidesi olarak yükselen bir mabet, uzun yıllar boyunca çalışma arkadaşlarımızın emeklerini, hatıralarını yaşatacak." diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, "Buna ben yürekten inanıyorum. Burada çok büyük emekler var. Benim geceyi gündüze katan ekibimin burada çok büyük emekleri var. Bu emeklerle birlikte şimdi bu yapı, arkadaşlarımızın emeklerini uzunca yıllar yaşatacak. Mahallemize bir güzellik, şehrimizin sanat tarihine de bir not düşülmüş olacak. Bu harikulade eserimiz inşallah 8 Temmuz'da saat 14.30'da açılacak. Arife gününde, maneviyatın zirve yaptığı anda camimizin cemaatle bulaşacak olması, şehre kapılarını açacak olması büyük bir iftihar vesilesi. Konyalılar caminin ismi itibariyle önemli olduğunu düşünüyorum. Konyalı hemşehrilerimizin adını yaşatacak bu cami onların bu mahalleye, Kepez'e, Antalya'ya kattıkları değere işaret etmesi bakımından da çok kıymetli Bu bakımdan da Konyalılar Cami'ni çok önemsiyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Burada çok büyük emek var. Onların emeklerini yıllar yıllar boyunca bu eser unutturmayacak. Konyalılara şükranlarımızı sunuyoruz. Onların mahallesinde, vaktiyle onların yaptığı caminin yerine şimdi güzel bir sanat eserini hep birlikte inşa ettik. Emeği geçen isimsiz kahramanlara da çok teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Konyalılar Cami Kurban Bayramı'nda ibadete açılıyor
Konyalılar Cami Kurban Bayramı'nda ibadete açılıyor
Konyalılar Cami Kurban Bayramı'nda ibadete açılıyor
Konyalılar Cami Kurban Bayramı'nda ibadete açılıyor
Konyalılar Cami Kurban Bayramı'nda ibadete açılıyor

YORUMLAR
500
Marketten iç çamaşırı çalıp kasiyere bıçak çektiği iddia edilen kadın serbest bırakıldıest bırakıldı Marketten iç çamaşırı çalıp kasiyere bıçak çektiği iddia edilen kadın serbest bırakıldıest bırakıldı

Kurban Bayramı, Hakan Tütüncü, Kepez, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konyalılar Cami Kurban Bayramı'nda ibadete açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:18 Karadeniz gazı için tarih verildi! İlk üretim 2023'te başlayacak
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:41 Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 22:18:41. #1.12#
SON DAKİKA: Konyalılar Cami Kurban Bayramı'nda ibadete açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement