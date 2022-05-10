Konyalılar Cami Kurban Bayramı'nda ibadete açılıyor - Son Dakika

Geleneksel Osmanlı mimarisinde tasarlanan Konyalılar Cami'nin yapım çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, caminin 8 Temmuz'da Kurban Bayramı arifesinde hizmete açılacağını duyurdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçesinde yapım çalışması devam eden Konyalılar Cami'nde incelemelerde bulundu. Başkan Tütüncü'ye, Başkan Yardımcı Sabahat Adanır, Fen İşleri Müdür Ali Aslan ve Park Bahçeler Müdürü Muhammed Ahmet Demirtaş eşlik etti. Konyalılar Cami'nin yapım çalışması hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, ilçeye kalıcı bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Başkan Tütüncü, "Zamana bir mühür niteliğinde bir eserimiz daha vücut buluyor. Bir projemiz daha hayata geçiyor, bir hayalimiz daha gerçek oluyor. Biz yıllar yıllar sonra bile hatırlarımızı yaşatacak, insanlığa fayda sağlayacak kalıcı eserler peşinde bir belediyecilik yapıyoruz, bizim belediyeciliğimizin temelinde bu var. Bizim yaklaşımımız, eser belediyeciliği, hizmet belediyeciliği, asırlara dönemlere mühür vurma belediyeciliğidir" diye konuştu.

"Şehrimizin sanat tarihine bir mühür"

"Konyalılar Cami, çevre yolunda bir güzellik abidesi olarak yükselen bir mabet, uzun yıllar boyunca çalışma arkadaşlarımızın emeklerini, hatıralarını yaşatacak." diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, "Buna ben yürekten inanıyorum. Burada çok büyük emekler var. Benim geceyi gündüze katan ekibimin burada çok büyük emekleri var. Bu emeklerle birlikte şimdi bu yapı, arkadaşlarımızın emeklerini uzunca yıllar yaşatacak. Mahallemize bir güzellik, şehrimizin sanat tarihine de bir not düşülmüş olacak. Bu harikulade eserimiz inşallah 8 Temmuz'da saat 14.30'da açılacak. Arife gününde, maneviyatın zirve yaptığı anda camimizin cemaatle bulaşacak olması, şehre kapılarını açacak olması büyük bir iftihar vesilesi. Konyalılar caminin ismi itibariyle önemli olduğunu düşünüyorum. Konyalı hemşehrilerimizin adını yaşatacak bu cami onların bu mahalleye, Kepez'e, Antalya'ya kattıkları değere işaret etmesi bakımından da çok kıymetli Bu bakımdan da Konyalılar Cami'ni çok önemsiyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Burada çok büyük emek var. Onların emeklerini yıllar yıllar boyunca bu eser unutturmayacak. Konyalılara şükranlarımızı sunuyoruz. Onların mahallesinde, vaktiyle onların yaptığı caminin yerine şimdi güzel bir sanat eserini hep birlikte inşa ettik. Emeği geçen isimsiz kahramanlara da çok teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı. - ANTALYA