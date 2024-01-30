Köpek Çiko, danaya kafa tuttu

-Sevimli ikilinin oyunu gülümsetti

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde Çiko isimli köpeğin kendinden onlarca kat ağırlıktaki danaya kafa tutması ve dananın da bu oyuna eşlik etmesi görenlerin içini ısıttı.

İncirliova'daki bir hayvan çiftliğinde, dana ve köpeğin dostluğu ilgi çekiyor. Köpeğin kendinden kat be kat fazla ağır danaya kafa tutması ortaya sevimli görüntüler ortaya çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan videoda, birlikte oyun oynayarak neşeli anlar geçiren hayvanların dostluğu görenlerin hem içini ısıttı, hem de güldürdü.