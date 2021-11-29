Köpek eğitiminin merkezi: Hause of Istanbul - Son Dakika

Hause of Istanbul işletmecisi uzman köpek eğitmeni Şenol Tunç, köpek eğitiminde pek çok hususa dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, merkezlerinde farklı türdeki köpeklerin eğitimlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzman köpek eğitmeni Şenol Tunç, köpek eğitiminde pek çok hususa dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu konuda titiz bir çalışmanın, köpeklerin doğru şekilde eğitilmelerini mümkün kıldığını kaydeden Tunç, köpek ırkları eğitiminde farklı bir strateji ile pozitif düşünceden bahsetmenin mümkün olduğunu dile getirdi. Tunç, "Gerçekleşen köpek ırkı eğitimi işlemleri düşünüldüğü gibi kolay değil. Titiz bir çalışmanın yanı sıra her köpek ırkına farklı özelliklere sahip özellikle Rottweiler cinsinden bu durumun en iyi örneğini görüyoruz. Yenilikçi bir şekilde eğitim anlayışı ile pozitif düşünceyi birleştiriyoruz. Pozitif düşünce eğitimimizin başındaki u sür olarak kabul ediliyor. Hause of İstanbul kurumuz bilindiği gibi bu düşünce yapısı ve eğitimi ile pek çok köpeğin şampiyon olmasını sağladı" dedi.

Her köpek ırkına özel bir eğitim sunuluyor

Kurum bünyesinde pek çok ırkın mevcut olduğunu anlatan Tunç, "Bu ırklar için farklı ve uygun eğitimler uygulanıyor. Bugüne kadar Makedonya, Sırbistan ve ülkemiz çapında pek çok şampiyon köpek eğittik. Bu durum doğru eğitimin en net sonuçlarından birisidir. Eğitimimiz esnasında itaatkar ve sabırlı bir işleyiş ortaya çıkıyor. Tüm bunlara ek olarak Pointer cinsi ve Rottweiler cinsi köpekler birbirine benzer olsa da aralarında belirgin farklar yer alır. Rottweiler cinsi köpekler özellikle koruma eğitimi üzerinde başarılı bir köpek olmaktadır" diye konuştu.

"Uzman eğitimde pozitif düşüncenin yeri büyük"

Köpek eğitimi sürecinde pozitif düşüncenin temel taşları olarak benimsendiğini bildiren Tunç, "Eğitim sürecinde pek çok önemli nokta yer alıyor. Irklarına göre verilen eğitimin daha doğru sonuçlar doğurduğu net bir şekilde görülüyor. Doğru eğitim ile birlikte köpeklerin öğrenme süreci daha kolay oluyor. Oluşturduğumuz pozitif sistemi sadece biz eğitmenler tarafından değil aynı zamanda köpek sahibi kişiler tarafından da uygulanmadı gereken bir yöntemdir. Temel yaklaşım ve stratejimiz olan pozitif düşünce, Hause of Istanbul merkezimizin eğitiminde temel taşı kabul ediliyor. Tüm eğitim hizmetlerimize ek olarak pet taksi ve beraberinde köpek oteli gibi profesyonel pek çok hizmetimiz de mevcuttur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL