Köpek, Kadının Terliğini Çaldı, Başka Bir Kadın Yardıma Yetişti

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Muğla'nın Milas ilçesinde serinlemek için parka gelen bir kadının terliği sokakta yaşayan sevimli bir köpek tarafından çalındı. Tüm çabalarına rağmen terliğini alamayan kadının yardım çağrısı üzerine bölgeden motorla geçmekte olan başka bir kadın köpeği yakalayarak ağzından terliği alıp sahibine teslim etti. İzleyenleri gülümseten ilginç anlar kameralara böyle yansıdı.

İlginç olay Milas ilçe merkezi Emek Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aşırı sıcaklar dolayısıyla serinlemek için parka indiği öğrenilen kadın, dinlendiği sırada yanına sevimli bir köpek yaklaştı. Sevimli köpek bir anda kadının ayağındaki terliğin bir tekini alıp kaçtı. Bir müddet köpeğin peşinden koşup terliğini almaya çalışan kadın başarılı olmayınca köpeğin peşini bırakıp çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada motosikleti ile bölgeden geçmekte olan Ayşenur Rahat isimli genç kadın, kadını yalın ayak köpeği de ağzında terlik görünce, sokak köpeğini yakalayıp ağzındaki terliği alarak sahibine teslim etti. İzleyenleri gülümseten ilginç olay objektiflere bu şekilde yansıdı. - MUĞLA