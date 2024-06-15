Köpek, Kadının Terliğini Çaldı, Başka Bir Kadın Yardıma Yetişti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Köpek, Kadının Terliğini Çaldı, Başka Bir Kadın Yardıma Yetişti

Muğla'nın Milas ilçesinde serinlemek için parka gelen bir kadının terliği sokakta yaşayan sevimli bir köpek tarafından çalındı. Tüm çabalarına rağmen terliğini alamayan kadının yardım çağrısı üzerine bölgeden motorla geçmekte olan başka bir kadın köpeği yakalayarak ağzından terliği alıp sahibine teslim etti. İzleyenleri gülümseten ilginç anlar kameralara böyle yansıdı.

15.06.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde serinlemek için parka gelen bir kadının terliği sokakta yaşayan sevimli bir köpek tarafından çalındı. Tüm çabalarına rağmen terliğini alamayan kadının yardım çağrısı üzerine bölgeden motorla geçmekte olan başka bir kadın köpeği yakalayarak ağzından terliği alıp sahibine teslim etti. İzleyenleri gülümseten ilginç anlar kameralara böyle yansıdı.

İlginç olay Milas ilçe merkezi Emek Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aşırı sıcaklar dolayısıyla serinlemek için parka indiği öğrenilen kadın, dinlendiği sırada yanına sevimli bir köpek yaklaştı. Sevimli köpek bir anda kadının ayağındaki terliğin bir tekini alıp kaçtı. Bir müddet köpeğin peşinden koşup terliğini almaya çalışan kadın başarılı olmayınca köpeğin peşini bırakıp çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada motosikleti ile bölgeden geçmekte olan Ayşenur Rahat isimli genç kadın, kadını yalın ayak köpeği de ağzında terlik görünce, sokak köpeğini yakalayıp ağzındaki terliği alarak sahibine teslim etti. İzleyenleri gülümseten ilginç olay objektiflere bu şekilde yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Milas, Muğla, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köpek, Kadının Terliğini Çaldı, Başka Bir Kadın Yardıma Yetişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
14:02 Uzman ETF analisti tarih verdi, Ethereum ETF’lerini bu tarihten itibaren görebiliriz Uzman ETF analisti tarih verdi, Ethereum ETF'lerini bu tarihten itibaren görebiliriz
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:58:31. #1.11#
SON DAKİKA: Köpek, Kadının Terliğini Çaldı, Başka Bir Kadın Yardıma Yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement