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Köpeklerin saldırdığı karacaya aile şefkati

OSMANİYE - Osmaniye'de köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan karaca, Gök ailesi tarafından misafir edildikten sonra ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yenice Mahallesi'nde eve dönen Zeynep Gök yolun kenarında köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı fark etti. Ailesine haber veren küçük kız komşularının yardımıyla karacayı köpeklerin elinden kurtararak eve getirdi. Battaniyeye sarıp ve getirdikleri karacaya su ve yemek veren vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Hayatında ilk defa karaca gördüğünü ama yaralı olduğu için üzgün olduğunu söyleyen Zeynep Gök, 'Elek Beldesinden eve dönüyorduk, ben ceylan yada geyik gördüğümü söyledim. Belki başka bir şey görmüşüz diye annemle birlikte tekrar gidip baktık. Bir baktık gerçekten de ceylan sonra araştırdık karacaymış ilk defa canlı bir şekilde gördüm. Çok tatlıydı birazda üzüldüm yaralıydı. Ayşe teyzemleri çağırdım pencereden onlarda geldiler ne yapsak diye düşündük sonra içeri götürelim dedik boş bir depo vardı oraya koyduk su ve yemek verdik"'dedi.

Köpeklerin saldırdığı karacayı koruma altına aldıklarını söyleyen Cafer Tıraş, 'Gece 12 buçuk gibi köpeklerin sesine bizim yenge hanım çıkıyor bir ceylan yavrusuna köpeklerin saldırdığını görüyor. Sonra köpekleri kovalayıp karacayı alıp geliyor sonra koruma altına aldık. Ben veteriner çağırdım veteriner dedi ilçe tarıma bilgi ver dedi verdim şuanda güvence altında. 'dedi.

Olay yerine gelen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan karaca tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü. Tedavi sonrası karacanın bulunduğu bölgeye tekrar bırakılacağı söylendi. Gök ailesinin evinde özenle baktığı karacaya gösterilen şefkat takdir topladı.