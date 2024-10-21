Köpekten Korkup Ağaca Çıkan Yavru Kedi Kurtarıldı

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Erzincan'da sokak köpeklerinden korkup ağaca çıkan yavru kedi, aşağı inemeyince devreye vatandaşlar girdi. Yavru kedi yaş mamayla ikna edilip aşağı indirildi.

Erzincan merkezde cadde kenarındaki kaldırım üzerinde bulunan ağaçta miyavlayan yavru kedi yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Köpeklerden korkup ağaca çıkan yavru kediyi indirmek için Zühal Atalay isimli vatandaş arkadaşıyla birlikte kolları sıvadı. Bir süre aşağı inmemek için direnen yavru kediye daha sonra yaş mama getirilerek koklatıldı. Yaş mamanın kokusunu alan yavru kedi direnişini bırakarak aşağı inmeye ikna edildi.

Yavru kedi aşağıda yaş mamasını yerken vatandaşlarda mutlu oldu. - ERZİNCAN