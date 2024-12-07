Köprü Korkuluğuna Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

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Sakarya'da köprü korkuluğunun altına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokaktaki can dostların en zor anlarda yardımına koşuyor. Bu kez ise ekipler köprü korkuluğunun altına sıkışan yavru kedinin imdadına yetişti. Ekiplerce yapılan titiz çalışma neticesinde yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüde, itfaiye erinin köprüdeki betonu iş makinesi yardımı ile kırarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardığı anlar yer aldı. - SAKARYA