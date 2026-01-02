Samsunlu Kore Gazisi, 96 yaşında son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN (İHA) – Kore Gazisi Ali Gümüş (96), memleketi Samsun'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

30 Aralık'ta Muğla'da birlikte yaşadığı kızının yanında vefat eden Kore Gazisi Ali Gümüş'ün cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Gümüş için bugün Büyük Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, sevenleri, arkadaşları ve akrabaları katıldı. Samsun'un son Kore gazilerinden biri olan Ali Gümüş, Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. - SAMSUN