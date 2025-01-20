Kore Gazisi Cafer Yeşilkaya, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
98 yaşında vefat eden Kore Gazisi Cafer Yeşilkaya'nın cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra askeri erkan, Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu ve Akyurt Jandarma Komutanı Emre Can katıldı.
Yeşilkaya'nın cenaze namazı ikindi namazını müteakip Akyurt Merkez Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkaya, Akyurt Merkez Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Kore Gazisi Cafer Yeşilkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?