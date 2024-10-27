Yerel

Erzincan'da vefat eden Kore Gazisi Ezelhan Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldız için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Terzibaba Camisinde cenaze merasimi düzenledi. Cenazeye Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, aile yakınları ve camii cemaati katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Ezelhan Yıldız'ın cenazesi Terzi Baba Mezarlığından toprağa verildi. - ERZİNCAN