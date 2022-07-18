Kore gazisi Kadim İşlek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kore gazisi Kadim İşlek son yolculuğuna uğurlandı

18.07.2022 21:04
Kore gazisi Kadim İşlek son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Kadim İşlek, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Kadim İşlek, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Kore gazisi Kadim İşlek (90) için Yukarı Zaferiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene İşlek ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerce tabutu omuzlarda taşınan İşlek, asri mezarlıkta toprağa verildi. Törenin ardından İşlek'in tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, Kore, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kore gazisi Kadim İşlek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kore gazisi Kadim İşlek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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