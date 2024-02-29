Kore Gazisi ve Adnan Menderes'in Özel Kalem Müdürü Mustafa Şevket Tarı İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kore Gazisi ve Adnan Menderes'in Özel Kalem Müdürü Mustafa Şevket Tarı İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi ve Adnan Menderes\'in Özel Kalem Müdürü Mustafa Şevket Tarı İstanbul\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in özel kalem müdürlüğü görevinde bulunan ve dün hayatını kaybeden, Kore Gazisi Mustafa Şevket Tarı, İstanbul'da askeri törenle toprağa verildi. Tarı, 94 yaşında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat etti. Aydın'a sık sık gelen ve Adnan Menderes ile ilgili hatıralarını da anlatan Tarı'nın cenazesi Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.

29.02.2024 10:21  Güncelleme: 10:48
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Merhum Başbakan Adnan Menderes'in özel kalem müdürlüğü görevinde bulunan ve dün hayatını kaybeden, Kore Gazisi Mustafa Şevket Tarı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Aynı zamanda gazeteci olan Tarı, askeri törenle toprağa verildi.

1950 - 1960 yılları arasında Başbakan Adnan Menderes'in özel kalem müdürlüğü görevinde bulunan Mustafa Şevket Tarı, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 94 yaşında hayatını kaybetti.

Kore gazisi olan Tarı için İstanbul'da askeri tören düzenlendi. Aydın'a sık sık gelen ve Adnan Menderes ile ilgili hatıralarını da çeşitli etkinliklerde anlatan Mustafa Şevket Tarı'nın cenazesi Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kore Gazisi ve Adnan Menderes'in Özel Kalem Müdürü Mustafa Şevket Tarı İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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