Kore Gazisi Pirağa Uzun son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kore Gazisi Pirağa Uzun son yolculuğuna uğurlandı

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Kore Gazisi Pirağa Uzun son yolculuğuna uğurlandı
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Trabzon’da 103 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Pirağa Uzun, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'da 103 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Pirağa Uzun, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

103 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Pirağa Uzun için Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'ndeki Sofrakaya Baklacı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze merasimine Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Yarbay Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Uzun'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde bulunan kabristanlıkta toprağa verildi.

Çok iyi bir insandı

Başkan Genç, cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, "Bu ülke için fedakarlık yapan çok muhterem bir gazimizi uğurladık. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Ülkemiz ve vatanımız için yaptığı fedakarlıklar inşallah cennette kendisine yoldaş olsun. Başta kıymetli ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Bu ülke kolay ayakta durmuyor. Anadolu'yu ilelebet yurt kılan şehitlerimiz var. Bu ülkenin toprağının altında yatan şehitlerimiz, bizi ayakta tutan en büyük güçlerimizden biri. Aslında inancımıza göre onlar toprağın altında değil; Allah'ın ayetiyle, hükmüyle sabit olduğu üzere aramızdalar. Onlarla birlikte, omuz omuza mücadele eden muhterem gazilerimiz var. Bugün de onlardan bir tanesini uğurluyoruz. Kendisiyle yakın bir diyaloğumuz, sohbetlerimiz ve ziyaretlerimiz olmuştu. Hatıralarını dinleme imkanımız olmuştu. Bu nedenle şehir olarak gerçekten üzgünüz. Diğer gazilerimiz de var. Onlara da sağlık, sıhhat ve uzun ömür diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere bütün şehrimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kendisi gerçekten çok iyi bir insandı. Evindeki sohbetimizde Kore hatıralarını anlatmış, orada yaşadıkları zorluklardan ve mücadeleden bahsetmişti. Hakikaten büyük bir mücadele ortaya koydular. Zaten Türk milletinin en büyük güçlerinden biri de mücadele kabiliyetidir. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İnşallah Rabbim bizlere de cennette buluşmayı nasip etsin" dedi.

Kaynak: İHA
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