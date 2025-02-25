Yerel

Kore Gazisi Yusuf Anıl, 94 yaşında hayata veda etti. Anıl, Malatya'nın Arapgir ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'nın Arapgir ilçesi Taşdibek Mahallesi'nde yaşayan Kore Gazisi Yusuf Anıl, 94 yaşında hayatını kaybetti. Anıl için Arapgir Hacı Osmanağa Camii'nde cenaze namazı kılınarak askeri tören düzenlendi.

Törene Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cumhuriyet Savcıları Mert Taşkın ve Adil Taha Daşbaş, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personelleri, gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşınan Yusuf Anıl, dualarla Taşdibek Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, vatanı için mücadele vermiş Kore Gazisi Yusuf Anıl'ı ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, cesareti ve fedakarlığıyla her zaman hatırlanacak. Ailesine ve tüm Arapgir halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA