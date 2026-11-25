Güney Kore'deki Kore Yatırım Tasarruf Bankası'na yönelik siber saldırı neticesinde 86 bini aşkın müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı duyuruldu. Ülkenin tasarruf bankacılığı sektöründe görülen en büyük kişisel veri ihlali olarak kayıtlara geçen olayla birlikte, siber saldırıya uğrayan tasarruf bankalarının ülkedeki toplam sayısı 6'ya çıktı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen siber saldırı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Güney Kore'deki Kore Yatırım Holding'in iştiraki konumundaki Kore Yatırım Tasarruf Bankası, 86 bini aşkın müşterisinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı bir siber saldırıya maruz kaldı.

Bankanın internet sitesinde "Kişisel Veri Sızıntısı Bildirimi ve Özür" başlığıyla yayımlanan açıklamada, 22 Kasım'da yerel saat ile 22.42 ve 23 Kasım 03.35 arasında mobil internet sitesine yapılan yetkisiz erişim sebebiyle 86 bin 433 müşterinin verilerinin ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca 25 Kasım'da 09.43-10.02 saatleri arasında 178 müşterinin daha kişisel bilgilerinin sızdırıldığı ifade edildi.

Sızdırılan verilerin müşterilerin isimleri, doğum tarihleri, cinsiyetleri, cep telefonu numaraları ve çevrimiçi ortamda kimlik doğrulamak için kullanılan bilgiler dahil 5 kalemden oluştuğu ifade edilirken, bu bilgilerin dışında herhangi bir finansal işlem verisinin ele geçirilmediği vurgulandı.

En az 5 tasarruf bankası siber saldırılara hedef olmuştu

Olayın ardından yasa dışı erişim yollarının engellendiği, Kore Yatırım Tasarruf Bankası'nın ilgili hizmetleri askıya aldığı ve güvenlik tedbirlerini güçlendirdiği belirtildi. Müşterilere, doğrulanmamış internet bağlantılarına ve kişisel bilgi girişi taleplerine yanıt vermemeleri çağrısı yapıldı.

Güney Kore'de tasarruf bankacılığı sektörünün karşılaştığı en büyük kişisel veri ihlali olarak kayıtlara geçen olayla birlikte, ülkede siber saldırıya uğrayan tasarruf bankalarının toplam sayısı 6'ya çıktı. Daha önce Yegaram, OK, Welcome, DB ve Hana tasarruf bankaları da siber saldırıların hedefi olmuştu.