Körfez Belediyesi Çocuk Şenliği Sevindikli Köyü'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Körfez Belediyesi Çocuk Şenliği Sevindikli Köyü'nde Gerçekleştirildi

Körfez Belediyesi Çocuk Şenliği Sevindikli Köyü\'nde Gerçekleştirildi

Körfez Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği Sevindikli köyünde düzenlendi. Çocuklar oyun grupları ve interaktif oyunlarla eğlendi.

29.07.2024 14:51  Güncelleme: 14:52
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Körfez Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çocuk şenliği etkinlikleri devam ediyor.

Şenlik programı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin son adresi Sevindikli köyü oldu. Sevindikli Köy Meydanında yapılan etkinliğe çok sayıda çocuk ve velisi katıldı. Şenliğe katılan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Oyun grupları ile güzel vakit geçiren çocuklar, animasyon ekipleri tarafından gerçekleştirilen interaktif oyunlarla da doya doya eğlendi. Halat çekme yarışmasında yaş gruplarına göre yarışma yapılırken, çuval yarışı da büyük ilgi gördü. Etkinlik sonunda da çocuklara balon ve şeker ikramında bulunuldu.

Çocukların yaz tatillerini doyasıya eğlenerek geçirmesini hedefleyen Körfez Belediyesi, Körfez'in her mahallesinde çocuk şenliği etkinliğinin olduğunu söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez Belediyesi Çocuk Şenliği Sevindikli Köyü'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika

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