Körfez Belediyesi, hizmet filosuna yeni iş makinesi alımı için karar aldı - Son Dakika
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Körfez Belediyesi, hizmet filosuna yeni iş makinesi alımı için karar aldı

Körfez Belediyesi, hizmet filosuna yeni iş makinesi alımı için karar aldı

Körfez Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısında, hizmet filosuna yeni iş makinesi alımı için oy birliği ile karar alındı. Toplam 13 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Etüt Proje Müdürlüğü'nün kapatılması ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kurulması da kararlaştırıldı.

07.08.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
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Körfez Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısında, hizmet filosuna yeni iş makinesi alımı için oy birliği ile karar alındı.

Ağustos ayı meclisi, Başkan Vekili İbrahim Çırpan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplam 13 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısı, yoklama ve saygı duruşu ile başladı. Meclis toplantısında Etüt Proje Müdürlüğü'nün kapatılarak Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde şeflik olarak devam etmesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün de ayrılarak Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kurulması kararlaştırıldı. Hizmet filosuna yeni iş makinesi alımı için de oy birliği ile karar alındı. Toplam 13 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, dilek temenniler bölümü ile devam etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez Belediyesi, hizmet filosuna yeni iş makinesi alımı için karar aldı - Son Dakika

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