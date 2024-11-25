Körfez Belediyesi Kiraz Çiçeği Korosu\'ndan Öğretmenler Günü Konseri

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Körfez Belediyesi Kiraz Çiçeği Korosu'nun konserinde sevilen şarkılar öğretmenler için seslendirildi.

Körfez Belediyesi'nin organize ettiği Öğretmenler Günü programı, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. Şefler Selçuk Eker, Hülya Eker ve Murat Kiremitçi'nin yönettiği kiraz çiçeği, çocuk ve gençlik korosu üyeleri, sevilen şarkıları öğretmenler için seslendirdi. Güzel bir performans sergileyen koro üyeleri, salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinlik sonrasında koro üyelerini tebrik eden Söğüt, "Bizlere gerçekten güzel bir gece yaşattınız. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, tüm Öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ