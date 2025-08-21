Körfez Belediyesi'nden Marketlere Eş Zamanlı Denetim - Son Dakika
Körfez Belediyesi'nden Marketlere Eş Zamanlı Denetim

21.08.2025 12:06  Güncelleme: 12:08
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlığı ve ekonomik güvenliği için ilçe genelindeki marketlerde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. İş yerlerinin hijyen şartları, ruhsatları ve ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını ve ekonomik güvenliğini korumak amacıyla ilçe genelindeki iş yerlerine yönelik kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ilçenin 6 farklı mahallesinde gıda satışı yapan marketlerde eş zamanlı denetim yaptı.

Denetimlerde iş yerlerinin ruhsatları, hijyen şartları, ürünlerin gramajları, son tüketim tarihleri ile raf ve kasa arasındaki fiyat uyumu gibi hususlar titizlikle incelendi. Ekipler, özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile açıkta gıda satışı yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunuldu, uyarılara uymayanlar hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin ilçe genelinde düzenli olarak devam edeceğini belirterek, tüketicileri alışverişlerinde etiketli ve son kullanma tarihi belli ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

