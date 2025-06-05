Körfez'de Dünya Çevre Günü Etkinliği: Öğrenciler Sıfır Atık Projeleri ile Sahne Aldı - Son Dakika
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Yerel

Körfez'de Dünya Çevre Günü Etkinliği: Öğrenciler Sıfır Atık Projeleri ile Sahne Aldı

Körfez\'de Dünya Çevre Günü Etkinliği: Öğrenciler Sıfır Atık Projeleri ile Sahne Aldı
05.06.2025 11:27  Güncelleme: 11:29
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Körfez'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin sıfır atık ve geri dönüşüm temalı projeleri büyük ilgi gördü. Programda yapılan dans, drama ve şiir performansları da beğeni topladı. Etkinlik, çevre bilincinin önemini vurguladı.

Körfez'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sıfır atık ve geri dönüşüm temalı projeleri ile sahne performansları büyük beğeni topladı.

Körfez'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü, bir ilkokulda düzenlenen programla kutlandı. Öğrencilerin hazırladığı sıfır atık ve geri dönüşüm temalı projeleri beğeni topladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Etkinliğe; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kaymakam Kalkar ve Başkan Söğüt, öğrencilerin hazırladığı sıfır atık temalı projelerin yer aldığı stantları tek tek gezerek, öğrencilerden bilgi aldı. Atık malzemelerden yapılan maketler, süslemeler ve çevreci tasarımlar katılımcılardan tam not aldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, geri dönüşüm, çevre kirliliği ve doğa sevgisi konularını içeren dans, drama ve şiir performansları da sundu. Miniklerin sahne performansları büyük beğeni topladı ve sık sık alkışlarla desteklendi. Düzenlenen programda konuşan Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar; "Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde, öğrencilerimizin çevreye duyarlılıkla hazırladığı projeleri görmekten büyük mutluluk duydum. Bugün burada sergilenen çalışmalar, sadece geri dönüşüm örnekleri değil, aynı zamanda çevre bilincinin ne kadar güçlü şekilde geliştiğinin göstergesidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bu yaşta doğayı koruma bilinciyle hareket etmeleri hepimiz için büyük umut kaynağıdır. Bu güzel organizasyonu hayata geçiren okul yönetimini, öğretmenlerimizi ve elbette sevgili öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

"Çevre bilinci tercih değil, zorunluluktur"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Öğrencilerimizin geri dönüşüm projeleri ve çevre temalı gösterileri bizlere hem umut verdi hem gurur yaşattı. Körfez Belediyesi olarak sıfır atık ve çevre koruma projelerine büyük önem veriyoruz. Ancak en büyük kazanımımız, bu bilinçle yetişen yeni nesillerdir. Çevre bilinci tercih değil, zorunluluktur. Bu farkındalıkla hareket eden tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerinde bulundu.

Etkinlik, öğrencilerin ve öğretmenlerin çevre duyarlılığına katkı sunan çalışmaları sayesinde hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez'de Dünya Çevre Günü Etkinliği: Öğrenciler Sıfır Atık Projeleri ile Sahne Aldı - Son Dakika

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