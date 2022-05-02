Körfez'de pandemisiz bayramlaşma - Son Dakika
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Körfez'de pandemisiz bayramlaşma

02.05.2022 15:15
Körfez'de pandemisiz bayramlaşma

İki yılın ardından pandemisiz gerçekleştirilen Körfez Kent Bayramlaşmasında konuşan Başkan Söğüt, "Birlikte olmayı, kucaklaşmayı özlemişiz" dedi.

İki yılın ardından pandemisiz gerçekleştirilen Körfez Kent Bayramlaşmasında konuşan Başkan Söğüt, "Birlikte olmayı, kucaklaşmayı özlemişiz" dedi.

Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması, yoğun katılımla Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, emniyet, jandarma ve kamu birim müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın'ın yaptığı kısa açılış konuşması sonrasında söz alan Başkan Şener Söğüt, "11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ı geride bıraktık. Şimdi de milletçe bir bayrama daha kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğin arttığı, sevinç ve mutluluğun arttığı, küskünlüklerin, dargınlıkların ortadan kalktığı günlerdir. İki yıldır pandemi dolayısıyla bayramlarımızı bayram gibi kutlayamadık. Ama bu bayram geçmişte özlemini çektiğimiz büyüklerimizi ziyaret edip, komşularımızla bir araya gelip bayramın hazzını doya doya yaşayacağız. Bugün de birlik ve beraberlik içerisinde Körfez'in tüm dinamikleri ile bu salonda bir aradayız. Hepinizi ve sevdiklerinizin bayramını kutluyorum" dedi. - KOCAELİ

Körfez'de pandemisiz bayramlaşma
Körfez'de pandemisiz bayramlaşma
Körfez'de pandemisiz bayramlaşma

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Kent Konseyi, Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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