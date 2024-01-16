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Körfez'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu, dualar edildi - Son Dakika
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Körfez'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu, dualar edildi

MHP Körfez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, Körfez'deki şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programa Körfez Belediye Başkanı, MHP ve AK Parti ilçe başkanları, şehit aileleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören sonrasında Başkan Şener Söğüt, vatan için şehadet şerbeti içen kahramanlara Allah'tan rahmet diledi ve devletin terör örgütlerine karşı güçlü olduğunu vurguladı.

Körfez\'de şehitler için Kur\'an-ı Kerim okutuldu, dualar edildi
16.01.2024 - 13:09,
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Körfez'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu, dualar edildi.

MHP Körfez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen tören Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, şehit aileleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği program sonrasında şehitler için dua edildi. Başkan Şener Söğüt, "Vatan için şehadet şerbeti içen tüm kahramanlarımızın mekanları cennet, Allah hepsinden razı olsun inşallah. Devletimiz güçlü. Terör örgütlerine de gereken tokatı da atıyor, atmaya da devam edecek" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Körfez'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu, dualar edildi - Son Dakika


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