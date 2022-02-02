Üye Girişi
Körfez'deki okullara bakım desteği - Son Dakika

Körfez'deki okullara bakım desteği

02.02.2022 14:59
Körfez'deki okullara bakım desteği

Körfez Belediyesi, eğitim ve öğretime verilen ara ile birlikte okulların bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi, eğitim ve öğretime verilen ara ile birlikte okulların bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi, eğitim ve öğretime verilen ara ile birlikte okullardan gelen taleplere de tek tek cevap veriyor; bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında okullardan gelen talepler tek tek işleme alınıyor ve belirli periyot çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak Güney Mahallesi'nde bulunan Tuğrulbey İlköğretim Okulu'nda çalışma yürüttü. Okul içerisinde zemini kötü olan sınıfların tabanı söküldü ve seramik çalışması gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Körfez'deki okullara bakım desteği

YORUMLAR
500

Körfez Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Körfez'deki okullara bakım desteği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:56 Gebe koyunlar ölüyor! Son bir haftada kayıp sayısı 20'ye çıktı
14:50 Duyanlar domates gibi kızardı! Sebze fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü geçti
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnlerine gireceğiz' dedik, kaçacak yer bile bulamadılar
14:32 7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti
14:23 Kuruluş Osman'da neler olacak? Osman Bey saraydan kaçabilecek mi?
14:22 Çatıdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Beydun, annesine mektup bırakmış
14:10 Aubameyang, resmen Barcelona'da! Gabonlu futbolcunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro
14:07 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Bir kadını 15 yerinden bıçaklayana adli kontrol şartı verildiğinde yüreğim yanıyor
12:49 Kahveye kesilen cezanın 33 liralık taksiti için cinayet işlendi!
13:53 Reuters: İran, Türkiye'ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 15:05:22. #1.13#
SON DAKİKA: Körfez'deki okullara bakım desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement