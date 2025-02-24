Körfez İlimtepe'de Karla Mücadele Ekiplerine Baklava İkramı - Son Dakika
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Körfez İlimtepe'de Karla Mücadele Ekiplerine Baklava İkramı

Körfez İlimtepe\'de Karla Mücadele Ekiplerine Baklava İkramı

Körfez İlimtepe Mahallesi'nde karla mücadele çalışmaları sürerken, muhtar Kazım Elmas, özverili çalışan belediye ekiplerine baklava ikram ederek teşekkür etti. Elmas, yol temizleme konusundaki başarıları için belediyeye övgülerde bulundu.

24.02.2025 11:01  Güncelleme: 11:02
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Körfez İlimtepe Mahalllesi'nde karla mücadele çalışmalarına devam eden ekiplere muhtar tarafından baklava ikram edildi.

Körfez ilçesindeki en yüksek noktalardan biri olan 500 rakımlı İlimtepe Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yolları temizleyen Körfez Belediyesi Fen İşleri ekiplerine, mahalle muhtarı Kazım Elmas tarafından baklava ikram edildi. Ekiplere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Elmas, "Körfez Belediyesi yıllardır kar temizleme konusunda çok başarılı. Şu ana kadar hiçbir yolumuz kapalı kalmadı. 24 saat boyunca hem ana yollarımız hem de ara sokaklarımız açık tutuluyor, herhangi bir mağduriyet yaşanmıyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez İlimtepe'de Karla Mücadele Ekiplerine Baklava İkramı - Son Dakika

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