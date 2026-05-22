Korkman'dan Butlan Kararına Tepki

22.05.2026 15:53
CMP Genel Başkan Vekili Korkman, CHP'nin iptal kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

(BİLECİK) - Cumhuriyetçi Milletin Partisi (CMP) Genel Başkan Vekili Hüseyin Korkman, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili verilen mutlak butlan kararına değinirken, "AKP yönetimi kendi tabutuna bir çivi daha çakmıştır" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına bir tepki de CMP Genel Başkan Vekili Hüseyin Korkman'dan geldi. Butlan kararının hukuka uygun olmadığını bildiren Korkman, şunları söyledi:

"Bir kere hukukta seçimlerle ilgili yapılacak her türlü itiraz Yüksek Seçim Kurulu kararıyla kesinleşir ve biter. Dolayısıyla YSK'nın verdiği karar kesinleşmiş ve neticelenmiştir. Asliye Hukuk Mahkemesinde birkaç delegenin açmış olduğu bu dava Türk hukuk sisteminde olmayacak bir husustur. Ancak mevcut iktidar AKP yönetimi bence kendi tabutuna bir çivi daha çakmıştır. Yaptığı bütün operasyonlar AKP'nin gidişi için birer merhaledir, birer merdivendir. AK Parti iktidarı artık bana göre bitmiştir."

"CHP ÜLKEYİ KURAN BİR PARTİDİR VE BURADAN ÇIKMASI KOLAY OLACAKTIR"

Ortada, bir butlan kararı var. CHP yönetimi yok sayılmıştır. Ancak yok sayılan bir CHP yönetimi olmasına rağmen CHP'nin de burada nasıl hareket edeceğini iyi bilmesi gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün savaşlarında, mücadelesinde her türlü bağımsızlık mücadelesinde vermiş olduğu kararları bir akıl, bir öngörülülük, karşısındaki gücü iyi analiz etmek ve buna göre bir strateji ile hareket etmiştir. Söyleyeceğim tek şey butlan edilen CHP yönetiminin akıllı olması ve karşındaki düşmanı iyi tanımasıdır. 2017'den beri Türkiye'de tek adam rejimi hüküm sürmektedir. Bunlar bunu hala öngörememektedir.

Şöyle de bir laf vardır; 'Bir musibet bin nasihatten iyidir'. Umarım herkes aklını başına alır. Herkesin ne olduğunu iyi görür. Düşmanını iyi tanır ve buna göre hareket ederlerse CHP ülkeyi kuran bir partidir ve dolayısıyla buradan çıkması da çok daha kolay olacaktır."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
