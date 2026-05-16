Korkut’tan Tarihi Yolculuk

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında Muş'un Korkut ilçesindeki 40 kız lise öğrencisinin, tarih yolculuğa başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Korkut Gençlik Merkezi koordinesinde "Malazgirt'ten Kurtuluşa Milli Mücadele Rotaları" temasıyla 40 kız lise öğrencisi ve 3 öğretmen, Milli Mücadele'nin önemli durakları olan Samsun, Sivas ve Erzurum'daki tarihi alanları ziyaret edecek. Öğrenciler, Bandırma Vapuru'nun yanı sıra Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapıldığı tarihi binaları yerinde görme fırsatı bulacak. Gezi programının son bölümünde ise Trabzon'daki tarihi ve doğal alanlar ziyaret edilecek.

Korkut Gençlik Merkezi önünde düzenlenen uğurlama programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Korkut'taki lise öğrencilerini tarihi yolculuğa çıkardıklarını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Anadoluyuz Biz Projesi'nin gençlerin tarihi, kültürel ve sosyal gelişimleri açısından çok önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın Anadoluyuz Biz Projesi sayesinde gençlerimiz yalnızca farklı şehirleri görmüyor, aynı zamanda milletimizin ortak hafızasını, tarihi mücadelesini ve kültürel değerlerini yerinde tanıma imkanı buluyor. Özellikle Milli Mücadele'nin önemli durakları olan Samsun, Sivas ve Erzurum'un gençlerimiz üzerinde çok güçlü bir tarih bilinci oluşturacağına inanıyoruz. Malazgirt ruhundan Milli Mücadele'ye uzanan tarihi mirasımızın gençlerimiz tarafından yerinde hissedilmesini çok önemsiyoruz. Bu tarihi rota gençlerimiz için önemli bir bilinç ve değer yolculuğu olacaktır."

Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu ise gençlerin yalnızca şehirleri değil, aynı zamanda milletin hafızasını ve bağımsızlık mücadelesinin izlerini de tanıyacağını belirterek, "Malazgirt'ten Kurtuluşa uzanan bu yolculukta gençlerimizin tarihi ve kültürel değerlerle buluşmasını çok kıymetli buluyoruz" dedi.

Uğurlama programının ardından öğrencileri taşıyan otobüs yola çıktı. - MUŞ